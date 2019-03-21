‘Adalet Ormanı’ için ilk fidanlar dikildi

İstanbul Küçükçekmece'deki fidan dikme etkinliğine Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Küçükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Başsavcısı Mustafa Çiğdem, savcı ve hâkimler katıldı.

“ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR REHABİLİTE EDİLMEKTEDİR“

Adalet Ormanı açılışında konuşan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, “Denetimli serbestlikteki kişilerin topluma adapte edilmesi amacı güdülmektedir. Ülkemizin 141 merkezinde denetimli serbestlik merkezi vardır, topluma kazandırma amacıyla hükümlü ve tutuklular rehabilite edilmektedir. Burada da bunun bir örneğini görüyoruz. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün talimatıyla ekim işlemi yapılmaktadır.'' dedi.

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Küçükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Büyükçekmece Başsavcısı Mustafa Çiğdem ile birlikte hükümlü ve tutuklular 13 bin metrekarelik alana fidan diktiler.