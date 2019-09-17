Afganistan’dan gelen tebliğ cemaati Borçka’yı karıştırdı

SÖZCÜ/ ANKARA

Afganistan, Pakistan ve Hindistan'dan geldikleri öğrenilen Tebliğ Cemaati üyeleri Artvin'de beklemedikleri tepki ile karşılaştı. Grup, Borçka'da cadde üzerinden yürüyüş yaparken esnafın hışmına uğradı.

‘ŞERİAT PROPAGANDASI…'

Heyette yer alan ve Türkçe konuşan biri “Sadece Türkiye'ye değil, dünyanın her tarafına böyle ziyaretler yapıyoruz” diye kendilerini anlatmak istedi. Ancak esnaf ‘niye?' diye başlayıp eleştirilerini sürdürdü. Sarıklı, cübbeli grup, bir dükkanın önünde esnafla diyaloga girmek istedi. Ancak esnaftan biri, “Böyle bir şey olur mu ya, adam Afganistan'dan gelecek bana dini anlatacak. Bir daha buraya gelirseniz, konuşmayız! Haberiniz olsun. Bir daha sizi buralarda göreyim…Konuştuk, bitti. Bir daha görmeyeyim. Gidin, bir daha da gelmeyin. Burada şeriat propagandası yaptırmayacağız“ diye çıkıştı.

Tebliğ cemaati, esnafın tepkisi üzerine sessizce oradan uzaklaştı. İçlerinden biri elini kaldırarak ‘selamünaleyküm' diyerek esnafın yanından ayrıldı. Borçkalıların sert tepkisi üzerine cemaat üyelerinin ilçeyi terk ettiği belirtildi.