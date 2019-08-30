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Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu’nun ‘Zafer Bayramı’ paylaşımı büyük tepki çekti

Sözde tarihçi ve Yeni Akit gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili paylaşımı büyük tepki aldı.

21:36 -
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Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu’nun ‘Zafer Bayramı’ paylaşımı büyük tepki çekti

Tarihçi ve Yeni Akit gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı küçümseyen Bahadıroğlu, “Avrupanın atası Romayı Anadoludan kovmuş bir millet. Niğboluda, Kosovada, Varnada Birleşik Avrupanın kara ordularını, Prevezede donanmasını yenip Avrupanın başkenti İstanbulu fetheden bir millet. ‘Dünkü vilayetim Yunani yendim’ diye bayram yapıyor. Kutlu olsun bari!” ifadelerini kullandı.

Bahadıroğlu’nun bu aşağılayıcı paylaşımınaysa tepkiler gecikmedi. Birçok kullanıcı, Bahadıroğlu’na sözlerinden dolayı sert tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları;

 

Son güncelleme: android-time 21:48 30.08.2019
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