AKP iftar için dersi kesti

İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin 20 Mayıs akşamı Yaşar Doğu İlköğretim Okulu bahçesinde mahalle sakinlerine vereceği iftar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen talimatla derslerin yarıda kesildiği iddia edildi.

Yaşar Doğu İlköğretim okulunda ikili eğitim sistemi veriliyor. Sabah 08.00'dan öğlen 13.40'a kadar ortaokulların eğitim gördüğü okulda, akşam 19.15'e kadar ise 837 ilkokul öğrencisi 34 derslikte eğitim alıyor. İftar hazırlığının yapılabilmesi için eğitim saat 16.30'da üç ders erken bitirildi, okul servisleri ve velilere haber verildi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AKP İlçe Başkanı Serkan Cantürk'ün katılımıyla gerçekleşen iftarın hazırlığı için derslerin yarıda kesilmesine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek şunları kaydetti:

SAAT 16.30'DA TATİL OLMUŞ

“Yeni eğitim sistemi tartışılıyor ama bir yandan dersler keyfiyetten yarıda kesiliyor. Saat 20.27'deki iftar için, sırf yemeği hazırlayanlar rahat etsin diye okulu tatil edemezsin. Meclis üyesi arkadaşlar okul müdürüne sordu ‘Son 1 dersi iptal ettim' demiş. Bana okuldan gelen bilgi ise 16.30'da okulun tatil edildiği yönünde. İlçe Milli Eğitim'in talimatıyla yapılmış bir uygulamadır. Resmi yazı olduğuna ihtimal vermiyorum bunu yapamazlar.”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise okulda düzenlenen iftarı, sosyal medya hesabından duyurdu. “Bu akşamki gönül soframızın konuğu Sultan Selim, Seyrantepe ve Yeşilce mahallemizden komşularımızdı. Ramazan'ın bereketini paylaştığımız soframızda hemşehrilerimizle birlikte olduk” mesajını paylaştı.