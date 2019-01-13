AKP kadın kolları başkanı belediyeden maaşa bağlandı

8 aylığına 5 aracı 1.3 milyon liraya kiralaması ve hayali TOKİ projesiyle gündeme gelen Giresun Tirebolu İlçesi Belediyesi’nde maaş skandalı patlak verdi. AKP Kadın Kolları Başkanı Güllü Aydın Yılmaz’ın, Belediye şirketi Kentsel Yönetim’de maaşa bağlandığı ortaya çıktı.

Aktif olarak partide görev yapan Yılmaz'ın, Belediye'de çalışmadığı halde Belediye'den maaşa bağlanması büyük tartışma yarattı. Yine, AKP İlçe Başkanı sekreteri ile Başkan Abdullah Karapıçak'ın akrabasının da aynı şekilde Belediye'den maaşa bağlandığı belirlendi.

EVET, BELEDİYE'DEN MAAŞ ALIYORUM

Belediye şirketinden ayda bin 665 lira maaşa bağlanan AKP Kadın Kolları Başkanı Güllü Aydın Yılmaz, iddiayı doğruladı. “Evet, Belediye şirketindeyim” diyen Aydın, buradan da geçici görevle bir hastanede çalıştığını vurguladı. Aydın, “Ama maaşımı belediyeden alıyorum” dedi.

Aydın, AKP Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptığı halde Belediye şirketinden maaş almasının ne kadar doğru olduğu yönündeki sorumuza da, “Bunu niye soruyorsunuz?” yanıtını verdi.

HİZMET PARTİYE, FATURASI DEVLETE

Yine AKP İlçe Başkanı Hasan Durmuşkaya’nın partideki sekreteri olan ve mesaisini partide geçiren Kübra İmamoğlu'nun da aynı şekilde belediye şirketinden maaş aldığı ortaya çıktı. SÖZCÜ'nün konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan İlçe Başkanı Durmuşkaya, “Evet, kendisi partide benim sekreterimdir. Benimle çalışıyor” demekle yetindi. Durmuşkaya, sekreterinin partide çalışıyor olmasına rağmen belediye şirketinden maaşa bağlanması konusunda ise sessiz kaldı.

Sekreterin Belediye'den aylık bin 735 lira aldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak'ın akrabası Abdülhamit Karapıçak'ın da aynı Belediye şirketinde “Müdür” olarak görevlendirildiği ve 5 bin lira maaş aldığı belirtildi.