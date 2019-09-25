Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP, ‘Yargı Paketi’ni Erdoğan’a sunacak

AKP, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ardından da TBMM'ye sunacak.

18:57 -
Haberler Gündem
AKP, ‘Yargı Paketi’ni Erdoğan’a sunacak

AKP grubu, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketi hazırlıklarını tamamladı. CHP, MHP ve İYİ Parti ile istişareleri tamamlayan AKP, söz konusu düzenlemeyi yasa teklifi haline getirdi. AKP grup yönetimi, Yargı Paketi başta olmak üzere yarın Meclis çalışmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapacak. Erdoğan’ın onay vermesi halinde paketin, Cuma günü ya da en geç 30 Eylül Pazartesi Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

İLGİLİ HABERYargı Paketi'nde 7 temel değişiklikYargı Paketi'nde 7 temel değişiklik

TASLAK HDP’YE DE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, HDP ile resmi temas kurmayan AKP kurmayları, Yargı Paketini incelemek üzere HDP grubuna da gönderdi. Ancak görüş alışverişi olmadı. DHA

İLGİLİ HABERCHP'li Özkoç: Yargı paketinin sunulacağı ilk yer TBMM'dirCHP'li Özkoç: Yargı paketinin sunulacağı ilk yer TBMM'dir

 

AK Parti AKP CHP Cuma Cumhurbaşkanı Engin Özkoç HDP infaz İYİ Parti Meclis MHP Pazartesi Recep Tayyip Erdoğan söz TAyyip Erdoğan TBMM
Son güncelleme: 19:06 25.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more