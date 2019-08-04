AKP’li başkan da kardeşini özel kalem müdürü yaptı

Müslüm EVCİ / SÖZCÜ

Konya'nın Ilgın İlçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından AKP'den Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş belediyede memur olan kardeşi Onur Ertaş'ı, Özel kalem müdürü olarak atadı. AKP'li Belediye Başkanının yaptığı bu atama ilçede tepkilere yol açtı.

“ATAMA İLÇE HALKININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ”

CHP Ilgın İlçe Başkanı Mustafa Kozan kardeş atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kozan, “Başkan Yalçın Ertaş, belediyede memur olan kardeşi Onur Ertaş'ı özel kalem müdürü yaptı. Ertaş belediyede muhasebe müdürüydü. Kurum içi bile olsa bu atama ilçe halkının tepkisini çekti” diye konuştu.