AKP’li başkan eşinin akrabasını 4 kez atamış

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’deki büyükşehir belediye başkan adayları arasında en yüksek oyu alarak AKP’den Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Uğur İbrahim Altay'ın eşinin kuzeni olan Şükrü Koyuncu’yu belediyeye genel sekreter yardımcısı olarak atadığı öğrenildi. Bu atamanın ilk olmadığı, Şükrü Koyuncu'nun, Uğur İbrahim Altay’ın Selçuklu belediye başkanlığı dönemlerinde de çeşitli görevlere getirildiği ortaya çıktı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI, SPOR DAİRE BAŞKANI VE GENEL SEKRETER YARDIMCISI…

Atamalar zinciri 2009 yılında başladı ve AKP’den Selçuklu Belediye Başkanı seçilen Uğur İbrahim Altay, Şükrü Koyuncu’yu ilk olarak 2011 yılında Selçuklu Belediyesi’ne Özel Kalem Müdürü olarak atadı. 2014 yerel seçimlerinde yeniden Selçuklu Belediye Başkanı seçilen AKP’li başkan, Şükrü Koyuncu’yu bu kez de Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı.

9 yıl Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Uğur İbrahim Altay, 2018 genel seçimlerinde dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in milletvekili seçilmesinin ardından Büyükşehir Belediye başkanlığına atandı.

Büyükşehir belediyesine başkan olduktan sonra Koyuncu’yu Büyükşehir belediyesine transfer ederek, Spor Daire Başkanı olarak atayan Altay, 31 Mart yerel seçimlerinde rekor bir oyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu seçilmesinden sonra da Koyuncu'yu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirdiği öğrenildi. Belediyenin resmi sitesinde de Koyuncu'nun görevine aktif bir şekilde devam ettiği görülüyor.