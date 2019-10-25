AKP’li başkan zam yapmaya doymuyor!

Samsun’da 31 Mart yerel seçimlerinde, görevi Zihni Şahin’den devralan AKP’li Mustafa Demir, seçimden önce yüzde 15 indirim yapılan suya yüzde 25, sayaç okuma bedeli ile mezar yerlerine de yüzde 150 zam yapmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ŞİKAYET EDECEKLER

Mustafa Demir, bu kez de seçim öncesi “Kaldıracağım” dediği parkomatlara zam yaptı. Son zamlardan sonra parkomat ücretlerinin 1 saati 3 liradan 5 liraya, 2 saati 6 liradan 8 liraya, 3 saati ise 9 liradan 12 liraya yükseldi. Zamlara tepki gösteren Samsunlular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere imza kampanyası başlattı.

“ZAM DEĞİL DÜZENLEME”

Yerel bir televizyon kanalında konuşan Başkan Mustafa Demir, yapılan zamların düzenleme olduğunu savundu: Aslında su zammı değil. Eskiye göre fiyat ayarlaması. 2019 Ocak ayında daha önce yapılan doğru olmayan indirimin ayarlaması bu, enflasyonla mücadele için indirilmişti. SASKİ’nin zararı sudaki indirimle 6 milyon liraya çıkartıldı. Yaptığımız düzenlemeyle indirim olmamış haline geri çevirdik. O indirim olmasaydı biz hiçbir düzenleme yapmayacaktık.

BAŞKANIN YAPTIĞI SON ZAMLAR

– Asri Mezarlık’taki 151 mezar yerinin fiyatı 7 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldı; Kıranköy Mezarlığı’ndaki 105 mezar yerinin fiyatı 4 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldı.

– Kent merkezinde çalışan dolmuşların ücreti 3 liradan 3.50 liraya, otobüs ve tramvay ücretleri de 4 liradan 4.50 liraya çıkartılmıştı.

– İçme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapıldı.