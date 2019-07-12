AKP’li belediyede gece amir gündüz muhtar

CHP’li Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, AKP’nin Buhara Mahallesi sorumlusu olan ve 31 Mart seçimlerinde aynı mahalleye muhtar seçilen Ümit Patıroğlu’nun geceleri Çorum Belediyesi’nde amir olarak çalıştığını gündüz de muhtarlık yaptığını öne sürdü. Patıroğlu’nun muhtarlık görevini aksatmamak için 31 Mart seçimlerinden sonra sürekli gece vardiyasında çalıştığını söyleyen Yılmaz, “Biz istiyoruz ki haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olmasın. Kimseye Çorumlunun bir kuruş parası peşkeş çekilmesin. Yandaş kıyağı, akraba, partili torpili yapılmasın. Ama her gün yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bir partili gece temizlik işlerinde amir olarak çalışırken, gündüz de muhtarlık yapıyor” dedi.

“HEM MUHTAR HEM DE BELEDİYEDE ÇALIŞAMAZSIN”

Partili olmasa Ümit Patıroğlu’na böyle bir çalışma imkanının asla sağlanmayacağını dile getiren Tuncay Yılmaz, ortada hem etik olmayan hem de hukuksuz bir durum olduğunu kaydetti. Yılmaz, “Bir işçi sürekli gece vardiyasında çalıştırılamaz. Kanunen bu uygun bir durum değil. İş Kanunu’na göre, işçinin talebi de olsa, işveren gerekli de görse bir işçinin sürekli gece vardiyasında çalıştırılması mümkün değildir. Böyle bir durumun tespiti halinde yetkili makamlarca idari para cezası uygulanacaktır. İşçi vardiyaları düzenli aralıklarla değiştirilmek zorundadır. Buna rağmen işçinin gece vardiyasında sürekli çalıştırılmasının iki olası sonucu daha vardır. Gece vardiyasında devamlı çalıştırılan işçi iş kazası geçirirse, işveren işçisinin vardiyasını düzenli olarak değiştirmediğinden kusurlu hale gelecektir. Gece sürekli nasıl çalıştığını da bilmiyoruz. Etik olanı istifa eder muhtarlığını yaparsın. Şayet işinden vazgeçemiyorsan muhtarlıktan istifa edersin. Ya da sayın muhtara bu kıyağı yapan belediye yönetimi diğer muhtarlarımıza da belediyede iş versin. Diğer muhtarlarımıza haksızlık olmasın” diye konuşarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan bu konuyla ilgili cevap beklediklerin söyledi.