AKP’nin ‘teşekkürler pankartları’ İstanbul’un dört bir yanında

YSK’da kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

AKP seçim sonucuna itiraz edeceğini açıklarken Anadolu Ajansı dahil bütün gazeteler seçim haritalarında İstanbul’u CHP’nin adayını kazandığını belirtiyor.

Fakat AKP İstanbul’un dört bir yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin Anadolu Ajansı verilerine göre seçimde ikinci olan adayı Binali Yıldırım’ın fotoğraflarının yer aldığı pankartlar daha da yoğun bir şekilde asılmaya başlandı.

TEM ile birlikte İstanbul’un en işlek otoyolları arasında bulunan E-5’te Erdoğan ve Yıldırım’ın fotoğraflarının bulunduğu ‘Teşekkürler İstanbul, Gönül Belediyeciliği kazandı’ yazısı bulunan pankartı asılıyor. Hemen hemen her üstü geçitte bu pankartlardan var. Bu pankartların olmadığı üst geçitlerde ise İBB’nin geçmiş dönem faaliyetlerini anlattığı afişler yer alıyor.

Manipülasyon şimdi de İBB eliyle sürüyor. Gece yarısı pankart operasyonu sadece algı çalışmasıdır. Bu yanlışı şiddetle kınıyor, Binali Yıldırım Bey'e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum. @BA_Yildirim @yerlikayaali34 pic.twitter.com/s4tD8Wdb1d — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2019

YSK’nın kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul’u kazanan adayı Ekrem İmamoğlu asılan ‘Teşekkürler İstanbul’ pankartları hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıklamıştı.

İmamoğlu ayrıca Twitter hesabından paylaşarak Binali Yıldırım’ı uyardı. Pankart operasyonunu kınadığını söyleyen İmamoğlu, “Binali Yıldırım Bey'e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum.” dedi.

Paylaşımında Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya seslenen İmamoğlu, “Manipülasyon şimdi de İBB eliyle sürüyor. Gece yarısı pankart operasyonu sadece algı çalışmasıdır. Bu yanlışı şiddetle kınıyor, Binali Yıldırım Bey'e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum. ” ifadelerini kullandı.