Altın fiyatları bugün de hareketli! Altın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları verilerine göre gram, yarın ve çeyrek altın fiyatı yükselişe devam ediyor. Kapalıçarşı da ve piyasalarda tercih edilen çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değer kazanmaya devam ediyor. Çeyrek altın fiyatı 365 liraya kadar çıktı. Gram altın fiyatları ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ve altın alırken dikkat edilmesi gerekenler...

Altın fiyatları yine yatırım yapan vatandaş tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Altın fiyatları yükselmesi ile birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Geçen sene yatırımcısına en çok kar getiren altın bu sene de yatırımcısını yüzünü güldürürken, hediyelik almak isteyen vatandaşları ise kara kara düşündürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da çeyre altın fiyatı 368,00 lira, Cumhuriyet altını 1.508,00 liradan satıldı. Peki son değerlerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 223,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,50 liradan, bin 472 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 493 liradan, 203,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207,50 liradan, bin 438 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 458 liradan, 719 liradan alınan Yarım Ziynet 729 liradan ve 360 liradan alınan Çeyrek Ziynet 365 liradan satılıyor.

ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1)Takı olarak altın alırken TSE belgesi aramalısınız.

2) Alacağınız altının üzerindeki ayarına, imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.

3) Aldığınız altının mutlaka faturasını alınız.

4) Altın satın alırken, altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini öğreniniz. Gerekirse yapılan hesabı birde siz kontrol ederek sağlamasını yapınız.

5)Aldığınız altına ne kadar işçilik ödediğinizi öğrendiğinizde, ileride satmak durumunda kaldığınızda hangi oranda fiyat düşüleceğini bilirsiniz.

6) Takı şeklindeki altınlarda takının modeline göre işçiliği değişiktir. Genelde en basit altın takının işçiliği, 24 ayar altının gram fiyatının ¼' ü kadar ,en özel takının işçiliği ise 24 ayar altının gram fiyatına eşit olur.

7) Tasarruf amaçlı altın almak istiyorsanız, Cumhuriyet Altınlarını veya işçiliği az olan 22 ayar bilezik şeklindeki altınları tercih ediniz.

8) Altını tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcudan alınız.

9) Cumhuriyet Altını alırken de; altının baskısının net olmasına, eğer kulpsuz ise, renginin kızıla yakın olmasına dikkat ediniz. Kulplu olan veya kulplu iken kulpu daha sonra çıkartılan altınlar, kulpsuz altına göre daha sarıya bakan renkte olur. Cumhuriyet altınlarının ziynet (fantezî) olanlarının çeyrek ve yarım boyutta olanları hediye amaçlı alındığında, piyasada taklit baskılarına da rastlanmaktadır. Bu nedenle, bu tür altınları alırken, yine net olmasına gramlarının ( çeyrek altının ağırlığı 1,75 gram, yarım altının gramı 3,50 gram ve daha büyükleri çeyrek altının katları şeklindedir.) tam olmasına dikkat ediniz. Cumhuriyet Altınlarının tarihinin yeni veya eski olması psikolojik bir konudur. Gramları tam olması koşuluyla eski tarihli altın almanın bir sakıncası olmaz. Siz altını geri satmanız durumunda kuyumcu eski ve yeni altınları aynı fiyatla geri alır. Cumhuriyet ve Osmanlı altınlarının çeşitlerini ve gram ağırlıklarını sitemizin ‘Sarraftan' bölümünde bulabilirsiniz.

10) Osmanlı Altınlarını ( son altı padişahın altınlarının alım satımı serbesttir. Sultan Aziz, Sultan mecid, Sultan Murad, Sultan Hamid, Sulan Reşat, Sultan Vahid) alırken daha dikkatli olmanız gerekir. Bu altınlar en az 80-100 yıl öncesinde tedavüle çıktıklarından günümüze kadar çoğu kulplu halde bulunur. Bu nedenle kulpsuz olanları daha değerlidir. Kulplu olanlarını alırken gramının tam olmasına, kenar çizgilerinin net olmasına, yeniden kenar açılmamış olmasına ön ve arka yüzünün net ve yıpranmamış olmasına dikkat etmeniz gerekecektir. Kulpsuz olan Osmanlı Altınlarını alırken de; yine ön, arka yüzünün net olmasına kenar çizgilerinin net olmasına ve kulplu iken kulpunun çıkartılarak kulpsuz hale getirilmemiş olmasına dikkat etmelisiniz. Ama bütün bunlara rağmen, mutlaka tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcu ve sarraftan altın almalısınız. Bu sektörde güven ön planda gelir.

11) Sultan Reşat Altınları halkımız tarafından daha çok tutulduğundan geçmiş yıllarda taklitleri o derece fazla yapılmıştır. Bu nedenle Osmanlı Altınlarından Sultan Reşat altını alırken daha titiz olmalısınız.

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ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTININ KULLANILIŞI

İşlemci bacakları altın alaşımı malzemeden yapılır. Elektronik malzemelerdeki geri dönüşümlerde, altın alaşımdan ayrılarak tekrar kullanacak hale getirilir.

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.