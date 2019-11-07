Amorti için gitti, büyük ikramiye kazandığını Milli Piyango satıcısı söyledi!

İzmit, Fethiye Caddesi üzerindeki seyyar Milli Piyango satıcısı olan Cafer Öziri’ye bir kadın gelerek, “Biletime amorti çıktı, değiştirmek istiyorum” dedi. Öziri, 19 Ekim tarihli çekilişe ait bileti kontrol ettiğinde, rakamlara amortinin dışında, büyük ikramiye olan üç milyon liranın isabet ettiğini gördü.

Kadını bir süre bekleten Milli Piyango satıcısı, rakamları MP’nin internet sitesinden doğrulattıktan sonra müjdeyi verdi. Kadın büyük bir mutluluk yaşadığı belirten Cafer Öziri, talihliyle yaşadıklarını şöyle anlattı:

RAHATSIZLIĞI OLUP OLMADIĞINI SORDUM

– Elinde 2 biletle geldi. ‘Yine beni zengin edemedin. Buna amorti çıktı. Değiştirir misin?’ dedi. Ben zaten daha önce gelen biletlerin içerisindeki tesellilerden ikramiye çıktığını biliyordum. Biletteki numaraları görür görmez büyük ikramiye isabet ettiğini anladım. Bir rahatsızlığı olup olmadığını sordum. ‘Nasıl yani doktor musun?’ dedi. ‘Tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığınız var mı?’ diye sorunca da ‘Hayır’ yanıtını verdi.

200 LİRA VERDİ, ‘SENİNLE HELALLEŞMEYE GELECEĞİM’ DEDİ

– Ben de ‘O zaman oturun ben size bir çay, bir su söyleyeyim. Hatta üç İhlas bir de Fatiha okuyun, Allah’ın sevgili kulusunuz. Çünkü bana denk geldiniz’ dedim. Ne dediğimi anlamayınca biletini uzatıp numaraları gösterdim. Üç milyon TL ikramiye çıktığını, çeyrek bileti olduğu için 750 bin TL kazandığını söyledim. Talihli, hemen çıkarıp 200 lira verdi,’Seninle helalleşmeye geleceğim’ dedi. Ben, bana olan sınavı verdim. Allah ülkedeki tüm insanları doğru yoldan ayırmasın. (DHA)