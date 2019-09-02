Anadolu Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni yapıldı

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde yeni adli yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı.

“YARGIYA GÜVEN ALT DÜZEYDE”

Başsavcı Uçar, yapılan araştırmalarda yargıya güvenin çok alt düzeyde olduğunu belirterek, “Bu durumun istatistiksel araştırmalar, bilimsel makaleler, alan araştırması gibi tekniklere ihtiyaç duymadan çok açık bir şekilde birkaç kişiyle görüşülerek hemen anlaşılacak yalınlıkta bir konu olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

“DAVALAR UZUN SÜREDE BİTİYOR”

Yargılamaların uzun sürdüğünü kaydeden Başsavcı Uçar, “Davaların olağanüstü uzun sayılacak bir sürede bitirilmesi, kanun yollarıyla sürecin nihayetlendirilip kesinleştirilerek infaza verilmesi ve infazın yapılması yıllarca sürmekte, hükmün infazı aşamasına gelinmesi ve sürecin sonlandırılması onlarca yıl devam edebilmektedir. Kararların ve iddianamelerin isabet oranı da Batı standartlarına göre oldukça düşüktür. Yargının hızlanması ve daha iyi seviyeye gelmesi için Adalet Bakanlığımız sürekli olarak çalışma içerisindedir” ifadelerini kullandı.

“TOPLUM VİCDANINDA KARŞILIK BULACAK KARARLAR VERİLMELİ”

Toplumun vicdanında karşılık bulacak kararlar verilmesine vurgu yapan Başsavcı Uçar, “İstanbul'da görev yapan hakim ve savcılar olarak şunu bilmeliyiz ki, bizim burada verdiğimiz bir karar bazen tüm dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir. Bu bilinçle vereceğimiz her kararın etki alanını düşünerek isabetli olmasına çalışmalıyız ve verdiğimiz kararların vicdanlarda karşılık bulmasına dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

KADIN CİNAYETLERİNE VURGU YAPTI

Kadın cinayetlerinin artış gösterdiğini belirten Uçar, “Sosyal medyanın da yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla her geçen gün daha vahşi cinayetlere şahit olmaya başladık. Kadın cinayetlerine, aile içi şiddete hep birlikte dur demeliyiz” dedi.