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Ankara ve Çanakkale’den acı haber: 2 şehit

Hakkari'de beyin kanaması geçiren ve tedavisi Ankara'da süren Topçu Onbaşı Emre Okan ve Çanakkale'de eğitim sonrası kalp krizi geçiren Oğuzhan Kaman, şehit oldu.

19:01 -
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Ankara ve Çanakkale’den acı haber: 2 şehit

Hakkari Dağ Komando Tugayı’nda vatani görevini yapan 21 yaşındaki Emre Okan, beyin kanaması nedeniyle Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerimiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Hakkari’de vatani görevini yapan Emre Okan, beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı hastahanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞEHİT TOPÇU ONBAŞI EMRE OKAN. FOTO:DHA

Şehit Onbaşı Emre Okan’ın acı haberi, İzmir’in Kiraz ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Haber, ilçede büyük üzüntü yaratırken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bekar ve ailesinin 3 çocuğundan biri olan Şehit Onbaşı Emre Okan’ın cenazesi, dün memleketi İzmir’in Kiraz ilçesine getirilip, Kiraz Devlet Hastanesi Morgu’na konuldu.

ŞEHİDİN BABASI HÜSEYİN OKAN. FOTO:DHA

Acı haberle yıkılan şehidin besicilikle uğraşan babası Hüseyin Okan ve annesi Ayşe Okan’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

ANNE ASUDE OKAN (SOLDA), KIZ KARDEŞ FADİME OKAN (SOLDAN İKİNCİ TÜRK BAYRAĞI TİŞÖRTLÜ), KIZ KARDEŞ MEMDUHA NUR OKAN (SAĞDA) VE KİRAZ BELEDİYE BAŞKANI SALİHA ÖZÇINAR (SAĞDAN İKİNCİ SİYAHLI), BİRLİKTE YÜRÜDÜ. FOTO:DHA

Şehit onbaşının cenazesi Kiraz’a 5 kilometre mesafedeki kırsal Umurcalı Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

ACEMİ ER KALP KRİZİ GEÇİRDİ, KURTARILAMADI

Çanakkale 116’ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda acemi birliğinde eğitim gören asker Oğuzhan Kaman, eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Çanakkale 116’ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda vatani görevini yapan ve daha henüz 3 haftalık asker olan Oğuzhan Kaman (23), eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

ŞEHİDİN BABASI AHMET KAMAN. FOTO:DHA

Şehit Er Oğuzhan Kama’nın cenazesi, Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından Kurtkulağı Mahallesi’ndeki mezarlığı defnedildi.

AJANSLAR

 

ŞEHİDİN ANNESİ NAZİFE KAMAN. FOTO:DHA

 

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 01:02 21.05.2019
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