‘Ankara’nın rantını 10 baron yiyor’

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ATO eski Başkanı Sinan Aygün arasındaki ‘kat anlaşmazlığı' sonucu inşaat mühürlenmesinin ardından “Kentin rantı kimlere gidiyor” tartışması başladı.

BİLİNENİN ÖTESİNDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Dairesi'nde geçen hafta SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği ‘Parsel parsel inceleniyor' çalışmasında olayın boyutlarının bilinenin de kat kat üzerinde olduğu anlaşıldı. İncelemenin başlatılması için ilk önergeyi veren CHP Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık şunları anlattı:

10 MİLYAR LİRAYI AŞKIN

“Uzmanların yaptığı kaba taslak hesaplardan, rantın 10 milyar lirayı geçtiği anlaşılıyor. Rant ve bu rantı elde edenlerin değişik bağlantıları var. Sağlıklı bir soruşturmalarla, bu kişilerin, tutunacak dalları yok. Bizler en azından dilsiz şeytan olmayalım, gerçekleri ortaya koyalım, elimizden geleni yapalım. El attığımızda, her türlü iftiralarla da karşı karşıya geleceğimizi tahmin ediyoruz.”

FETÖ'NÜN FİNANSMANI

15 Temmuz darbe girişiminden sonra HSK'nın hazırladığı ve iddianamelerde de yer alan raporda FETÖ'nün en önemli finans ayaklarından birisinin, plan değişiklikleriyle kat artırımları olduğu belirtildi. Gelişmeleri yakından bilen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da birlikte çalışan Meclis üyesi Işık, şunları anlattı:

“Ankara'nın rantını ilk belirlemelere göre elde eden 10 kişi var. Kazançları da kaba taslak 10 milyarı geçiyor. Yapılanlar karşısında insanın aklı, hayali duruyor. Vicdanları sızlamadan, 100 dairelik yer, 2 bin daireye çıkarılmış. İşin garibi bu rantlardan belediyenin kasasına bir kuruş girmiyor. Bu işlere giren FETÖ'cülerin bir kısmı firarda. Bir kısmı gitmeden önce, mallarını başka kişilerin üzerine yapıp ortakları olmuş. Bunun somut belgeleri çıkıyor. Yıllarca imar rantından en çok FETÖ'cüler yararlandı. Halen yurt dışında olan Doğukan Planlama'nın sahibi Rahmi Bıyık, aynı zamanda kaçak Ömer Akgül'ün ortağı. Çukurambar'daki yüksek katlı yerlerde en büyük rantı sağladılar.”

Adını açıklamayan bir Meclis üyesi ise eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün yaptırdığı Togo kuleleriyle ilgili tartışmaların, MHP ve AKP'lilerin oylarıyla 5 ay önce gündeme geldiğini belirtti.