Annelerin tarikat okulu isyanı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yeni eğitim öğretim yılında Eskişehir Sivrihisar'da yaşanan skandalı gündeme taşıdı. Sivrihisar İlçesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 3 köydeki 60 öğrenciyi, Menzil tarikatının merkezi olduğu ve tarikatın ileri gelenlerinin yaşadığı iddia edilen Buhara Köyü'nde açılan yeni ilköğretim okuluna gitmeye zorlaması kriz yarattı. Milli Eğitim'in “Tarikat dayatmasına” karşı çıkan veliler çocuklarını 2 gündür boykot ederek okula göndermiyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Milli Eğitim'in tavrına “Böyle bir zorlama kabul edilemez. Ailelerin ‘Çocuklarımız tarikatın eline düşer' endişesine duyarsız kalınmamalı” diyerek kepki gösterdi.

ÜCRETSİZ TAŞIMA KALDIRILDI

Sivrihisar'ın Göktepe, Kaldırım ve Ahiler köylerindeki çocukların 10-15 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden sağlanan servislerle Yakapınar Köyü'ndeki Yavuz Gülerce İlkokulu'na taşındığını belirten Çakırözer, şunları söyledi: “Ancak Müdürlük, bu yıl öğrencileri Buhara'daki yeni okula taşımayı planlıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise ücretsiz taşıma için Buhara'daki okulu şart koşuyor. Köylüler, İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün ‘Milyonlarca lira yatırım yaptık, çocuklarınızı nasıl göndermezsiniz. Buhara'ya göndermezseniz başınızın çaresine bakın' dediğini aktarıyor.”

Velilerin çocukları için endişeli olduğunu kaydeden Çakırözer, “Aileler çocuklarının tarikatların eline düşeceğinden korkuyorlar. Ailelerin bu endişesine Milli Eğitim yetkilileri tarafından duyarsız kalınması asla kabul edilemez. Türkiye'de geçmişte yaşadıklarımıza, eğitimin şu an içinde bulunduğu duruma bakarsak, ailelerin ‘Tarikat endişesi' son derece meşrudur. Aileleri zorlamaktan vazgeçmelidirler” diye konuştu.