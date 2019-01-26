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Son dakika… Antalya Havalimanı’nda fırtına nedeniyle otobüs devrildi

Antalya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi, yaralılar var. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresi taştı. Öte yandan Kemer'de hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları yeniden başladı.

12:33 -
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, incelemelerde bulunmak üzere hortumun vurduğu Antalya Havalimanı’na doğru yola çıktı. Hortum nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda yaklaşık 1- 1,5 saatlik rötar yaşandığı bildirilirken, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

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“Havalimanından gelen ilk bilgide 12 yaralı var. Bir otobüs ve uçağa dayanan bir merdiven. Onur Air’e ait bir uçakta hasar var. Miktarını bilemiyoruz. Aprondaki polis helikopterinin pervanesinde hasar var. Aksu ilçemizde vatandaşın zararları var. O bölgede de hasar tespit çalışmalarını başlatıyoruz.”

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Fırtınanın devam ettiğini belirten Vali Karaloğlu, “Vatandaşımızdan ricamız; Antalya Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından anlık olarak Meteoroloji’den gelen uyarıları paylaşıyoruz, vatandaşımız mecbur kalmadıkça, özellikle fırtınanın güçlü olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Lütfen uyarıları dikkati alsınlar. Son 4 gündür tam bir afet yaşadık. 4 günde 5 hortum yaşadık. Daha dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımız ne olur dikkatli olsunlar” dedi.

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HORTUM ANINI YOLCULAR GÖRÜNTÜLEDİ

Antalya Havalimanı’nı vuran hortum, aprondaki otobüste uçağa binmek için bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Apronda ilerleyen hortumun uçağın yanından geçtiği anlar görüntülere anbean yansıdı.

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‘VALLAHA GELİYOR’

Görüntülerde, yolcular “Bu tarafa gelmesin” dedikten saniyeler sonra, otobüse doğru hızla ilerleyen hortumu gören bir kişinin “Vallaha geliyor” diye bağırdığı duyuluyor. Yolcuların çığlıkları arasında otobüsün üzerinden geçen hortumun savurduğu parçalar araca çarparken, çıkan sesler de görüntülerde yer aldı. Bu sırada yolcuların “Cam kırıldı” diye konuştuğu görüntülere yansıdı. Hortumun uçağın hemen yanında duran otobüsü devirdiği görüldü.

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Son güncelleme: android-time 12:54 26.01.2019
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