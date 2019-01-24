Son dakika: Antalya’da hortum faciası! 2 ölü, 1 kayıp

Antalya’da önceki gün akşam başlayan sağanak ile fırtına, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu, çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi. Bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Kumluca ve Finike ilçelerindeki hortum ise bölgedeki yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi. Kumluca’da Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi, Finike’de ise 5 kişi yaralandı. Fırtına, Kemer, Kaş ve Korkuteli ilçelerinde de etkili oldu. Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortumda otomobil, dereye uçtu. Araçtaki Buse Acar’ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Antalya’da önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, devam fırtına ve yağış, kent merkezi ile ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç ve tabela devrildi. Konyaaltı ile Kepez ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı’na ise dev dalgalar ulaştı. Fırtına nedeniyle dev dalgalar, dalgakıranları döverken, turistler de dikkatle izledi. Sahil kenarında bulunan işletmelerin şemsiye ve masaları fırtınada yola savruldu. İlçede Çakırlar Mahallesi ile Hurma Mahallesi’ni birbirine bağlayan köprü, su seviyesi artınca yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı’na bağlı Altınkum Mahallesi’ndeki kreşin ise fırtına nedeniyle çatısı uçtu.

RÜZGARIN HIZI 100,5 KİLOMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde rüzgarın saatteki hızı 100,5 kilometreye kadar ulaştı. Son 24 saatte Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi’nde metrekareye 240 kilogram, Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkisine ise 146 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağış ve fırtınanın saat 22.00’ye kadar süreceğini, vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı.

13 YAŞINDAKİ BERİVAN ÖLDÜ



Fırtınanın etkili olduğu Kumluca’ya bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Kumluca’ya bağlı Kum Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi’ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri, tarım ve sera alanlarının zarar gördüğü belirtildi. Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri’nin çatısı uçtu. Antalya- Kumluca yolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye Kumluca Belediyesi, itfaiye, 112 ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri yönlendirildi.

‘BÜYÜK BİR FELAKET VAR’

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, “Ciddi bir hortum var. Seralarda ve evlerde zarar var. Karatepe Stadyumu’nu tamamen yerle bir etti. Yıkılan evleri ve seraları dolaşacağız. Büyük bir felaket var. Hortum Kumluca’ya bağlı Camikırığı mevkisinden başlayıp Karatepe ve Kasapçayı mevkisine doğru ilerlemiş” dedi.

FİNİKE’DE 5 YARALI

Finike ilçesinde de yaklaşık 15 dakikalık dolu yağışının ardından hortum oluştu. Sahilkent Mahallesi’nden denizde başlayan hortum, karada bir süre ilerledikten sonra kayboldu. Hortumun bölgedeki tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde zarara yol açtığı kaydedildi. Sahilkent Mahallesi’nde etkili olan hortum portakal bahçelerini vurdu. Ağaçtaki portakallar yere dökülürken, bazı ağaçların dalları hortumun şiddetiyle kırıldı, bazı ağaçlar ise devrildi. Bölgede hortum nedeniyle 5 kişinin yaralandığı, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Fırtına nedeniyle Sahilkent Mahallesi’ndeki ASAT binasında da ciddi hasar oluştu.

‘HORTUM DENİZDEN GELDİ’

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu da hortumun denizden geldiğini belirterek, “Sahilkent bölgesinde, Finike ile Kumluca yolunun tam ortasında bir yer. Yoldaki araçlar da dahil olmak üzere, vatandaşlar da dahil olmak üzere yaklaşık 100- 200 metre fırlatmış. 5 yaralımız var. Bunlardan biri Büyükşehir Belediyesi personelimiz. Sahile yakın olan bölgede hasar var. Büyükşehir hizmet birimine ait araçlar ve sivil araçlar da dahil 30’a yakın araç ciddi hasar görmüş. Bahçelerin arasına kadar büyük araçları, otomobilleri fırlatmış. Şu ana kadar ölüm haberi almadık. Ama 3 hemşehrimiz ağır yaralı. Geçen yıllarda da ciddi bir ağır felaket yaşadığımızda denizde 3-4 farklı hortumun ilerlediğini biliyoruz. Bu da muhtemelen aynı olmuş. ASAT hizmet binasının olduğu noktada ciddi hasar oluşmuş. Personel tam yemekteyken olmuş. Dışarıda olan birini de yaralamış” diye konuştu.

KAMYONET, RÜZGARDA DEVRİLDİ

Fırtına, Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde de etkili oldu. Bölgedeki elektrik direkleri devrilirken, Mahalle Muhtarı Mustafa Kartın, yaklaşık 20 dönüme yakın serada zarar olduğunu söyledi. Kınık Mahallesi’nde de bazı seraların örtüsünü yırtan rüzgar ve fırtına, telefon tellerini kopardı. Toptancı Hali’nde, dün saat 12.00 sıralarında, Durmuş Kartın’a ait, park halindeki 07 SCA 94 plakalı kamyonet, şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı. Bu sırada boş olan kamyonet, çevredekilerin yardımıyla düzeltildi. Yeşilköy Mahallesi’nde yaklaşık 20 dönüme yakın seranın plastik örtüsü de şiddetli rüzgar nedeniyle yırtıldı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

KORKUTELİ’DE DOLU YAĞDI

Diğer yandan Korkuteli’ne bağlı Bayatbademleri Mahallesi’nde, dolu ve şiddetli yağmur etkili oldu. Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle biriken sular, mahalleye giden yolu ulaşıma kapattı. İş makineleriyle bölgeye yönlendirilen Korkuteli Belediyesi ekipleri, çalışmaya başladı. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da inceleme yapmak üzere bölgeye geçti.

KEMER’DE DOLU; AĞVA DERESİ YÜKSELDİ

Kemer ilçesinde önceki gün saat 22.00’de başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Kuzdere Mahallesi’nin Kesmeboğazı mevkisinde dolu yağışı görüldü. Geçen yıl 16 Aralık’ta taşarak sele neden olan Ağva Deresi’nin yeniden taşma noktasına gelmesi, bölge sakinlerini tedirgin etti. Kemer Balıkçı Barınağı’nda da ise fırtına nedeniyle bir tekne battı. Dalgalar nedeniyle birbirine ve beton iskeleye çarpan teknelerde hasar oluştu. Bakım için kıyıya çekilen tekneler de rüzgarın etkisiyle devrildi.

HORTUM OTOMOBİLİ DEREYE UÇURDU

Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortum ise Kuzdere Mahallesi’ne doğru ilerledi. Hortum park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi’ne uçurdu. Araçtaki Ayla Akın kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaklaşık 5 metreden suya düşen araçta kızı Buse Acar’ın bulunduğunu söyleyen Ayla Akın, gelen sağlık ekipleri tarafından Kemer Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KIZIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu sırada kıyıda görülen otomobilde Buse Acar’ı bulmak için Semih Şahin suya atladı. Aracın içini kontrol eden Semih Şahin, kimse olmadığını gördü. Şahin’in çıkmasından kısa süre sonra da araç suda sürüklenerek, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kemer Belediyesi ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yağış nedeniyle Kemer Belediyesi ekipleri yollarda çalışma başlattı. Sel felaketi yaşanmaması için önlemler alındı. Yağış akşam saatlerine kadar devam etti.

DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

Kemer Devlet Hastanesi, fırtınada zarar gördü. Fırtına nedeniyle hastanenin camlarının büyük bölümü kırıldı. Hastane çatısında bulunan klima dış üniteleri, çatıyla birlikte uçtu. Hastanenin park yerinde bulunan ağaçlar, fırtına nedeniyle yerinden sökülüp otoparktaki araçların üzerine devrildi. Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Çiftçi, “Hastanemizi büyük bir fırtına vurdu. Çok şükür can kaybımız yok. Ancak ciddi derecede maddi kaybımız var. Klima dış ünitelerinin bulunduğu çatıyı fırtına uçurdu. Hastane personelini tahliye ettik. Acil servis dışındaki tüm hizmetler durdu. Yatan hastalarımız 112 ile başka hastanelere sevk edildi. Uzun yıllardır burada görevdeyim. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum” diye konuştu.

YOLA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ

Korkuteli- Antalya yolunun Cehennem Deresi mevkisinde yola kaya parçası düştü. Sabaha karşı meydana gelen olayın ardından trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda önlem alındı. Kaya parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

VALİ KARALOĞLU: . KEMER KUZDERE’DE ANNESİYLE BERABER BİR YAVRUMUZ ARAÇLA NEHRE DÜŞTÜ

Finike’de hortum anını gören Ramazan Eken, “Hortum çıktığı anda çok yakın bir yerdeydim. Hortum denizden çıktı. Sahilde bulunan ASAT Hizmet Birimi ve İtfaiye Hizmet Birimi’ndeki araçlar ve insanlara zarar verdi. 3 kilometre ileriye gitti. Oradaki portakal ve narenciye ağaçlarına zarar verdi” dedi.

’30 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ’

Kaymakam Ergün Baysal da bölgede inceleme yaptı. Kaymakam Baysal, “Finike’de 13.40 sıralarında Sahilkent Mahallesi’nde hortum faciası oldu. 1’i ağır olmak üzere 5 vatandaşımız yaralandı. Hastalarımız tedaviye alındı. Hortum direkt Büyükşehir Belediyemizin araç ve binasını olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 araç zarar gördü. Dolu yağışına bağlı olarak tarımsal alanlarda zararlar var. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yapacak” diye konuştu.

200 METRE UÇURDU

ASAT Hizmet Birimi’nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada hortumun çıktığı belirtildi. Hortumu fark eden çalışanlar kaçarak uzaklaşmaya çalışırken, işçilerden Devrim Bayram Demir’in (35) hortuma kapılarak havalandığı kaydedildi. Hortumun Devrim Bayram Demir’i yaklaşık 200 metre uçurduktan sonra yere düştüğü belirtildi. Ağır yaralanan Devrim Bayram Demir, ambulansla Kumluca’daki özel bir hastaneye götürüldü. Devrim Bayram Demir yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Ramazan Küçükada ise aracıyla yolda ilerlerken hortuma kapıldı. Metrelerce havalandıktan sonra refüje düşen ve hurdaya dönen otomobilinde yaralandı. Ambulansla Kumluca’daki özel hastaneye götürülen Ramazan Küçükada da tedaviye alındı. Olay sırasında yaralanan Mustafa Gökbelen (63), Finike Devlet Hastanesi’ne buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ali Şimşek (43), Mehlika Şehime Bülbül (57) Finike Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kemer’de denizde oluşan hortumun park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi’ne uçurduğu olaydan yaralı kurtulan ve eşinden ayrı yaşadığı belirtilen Ayla Akın’ın bir kızının da bir süre önce Çamyuva Mahallesi’ndeki trafik kazasında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Diğer yandan olay anını çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dereye düşen aracı gören vatandaşların hızla olay yerine gittiği, bunlardan bazılarının aracı kontrol etmek için suya girdiği görüldü. Bu sırada vatandaşlardan birinin içine girdiği aracın suyun debisiyle sürüklenmeye başladığı görüntülerde yer aldı. Bir süre aracın içinde sürüklenen kişinin derenin içine doğru ilerlediği görüldü. Edip Reyhandalı olduğu öğrenilen vatandaşın daha sonra kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan kurtulduğu kaydedildi.

VALİ, ZARAR GÖREN İLÇELERE GİTTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortum nedeniyle kentte zarar gören ilçelerde inceleme yaptı. Kemer’de açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya’nın özellikle batı ilçeleri Finike, Kumluca ve Kemer’de yoğun yağış ve hortum, dolu nedeniyle zarar oluştuğunu belirterek, “Kumluca’da portakal bahçesinde portakal toplarken 13 yaşında yavrumuz hortum dolayısıyla başına isabet eden cisimden rahmetli oldu. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ailesine başsağlığı diliyoruz. Üç ilçemizde özellikle hortumlardan 11 vatandaşımızın yaralandığını, özellikle 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini, kırmızı kod uygulandığını ifade edebiliriz. 9 hasta ayakta tedavi edildi, evlerine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden yaralılarımız da var. Kemer’de devlet hastenesinde ciddi zarar oluştu. Hastanenin çatısını açtı, camlar duvarlarda yıkıntı var. Hastanede yatan 11 hastayı Antalya’daki sağlık bakanlığımızın hastanelerine naklettik. Hastanemizin acil servisi hizmete devam edecek ama yataklı bölümleri hastanenin soğutma ve ısıtma sistemlerinin çatıda zarar görmesi nedeniyle bir müddet yataklı kısmını açmayacağız. Acil hizmet verecek, ihtiyaç olursa ambulanslarla hastalarımızı merkeze göndereceğiz” diye konuştu.



KAYIP KIZI ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Çok sayıda sera, meyve bahçesinin zarar gördüğünü aktaran Vali Karaloğlu, “Finike’de, Kumluca’da, Kemer’de vatandaşlarımızın yüzlerce aracı zarar gördü. Kemer Kuzdere’de annesiyle beraber bir yavrumuz araçla nehre düştü. Annesi kurtarıldı, şu anda Antalya’da hastanede tedavisi devam ediyor. Kızımız 20 yaşında, Kader Buse Acar. Üniversite öğrencisi kızımız kayıp. Arama alışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter, dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından devam ediyor. Bulabilmiş değiliz maalesef, arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

Kemer’de vatandaşların evlerinde hasar olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Kamu kurum kuruluşları, ilçe belediye, büyükşehir belediye ekipleri vatandaşımızın yaralarını sarmak, hasar tespiti yapmak için arazideler. Tarım arazilerindeki hasar tespiti için hasar olmayan ilçelerden takviye yaparak yarın hasar tespiti ve yaraların sarılması ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Antalyamıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşalllah kayıp kızımızı en kısa sürede bulmayı temenni ediyoruz” diye konuştu.

ANTALYA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: HASAR BÜYÜK

Antalya’da etkili olan fırtına, Muratpaşa ilçesindeki seraları da vurdu. Muratpaşa’da zarar gören seraları gezen Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, kentte fırtınayla birlikte hortum meydana geldiğini belirterek, zararın büyük olduğunu söyledi. Başkan Alp, “Antalya’nın özellikle Yenigöl ve Güzelbağ mahallelerinde 10- 15 çiftçimizin seraları zarar gördü. Çiftçimiz perişan halde. Bu konuda Ankara’ya da bilgi verdim. Ayrıca Kumluca ve Finike’de de büyük hasar var. Aldığım bilgiye göre Kumluca’da hortumun yol açtığı zararda 700- 800 dönüme yakın serada hasar var. Finike’de 400 dönüme yakın serada zarar var. Aynı zamanda dolunun verdiği 10 bin dönüm hasar var. Narenciyede büyük hasar var. Allah bundan daha kötü etmesin. Gerçekten durumumuz kötü” dedi.

Yenigöl Mahallesi’nde çiftçilik yapan Süleyman Boyacıoğlu da evde eşiyle birlikte otururken, fırtınaya yakalandıklarını belirterek, “Eşime ‘Bir şey tangırdadı, kasırga geliyor’ dedim sonrasında eşime ‘Dışarı kaç’ dedim. Evin bir kısmı ve seralarımız uçtu. Her şey bir anda oldu. Büyük hasarımız var. Seralarımda maydanoz vardı. Patlıcan dikmiştik. Zararımız büyük. Buna da şükür. Allah’tan gelen bir şey daha önce de başımıza gelmişti. O zaman da yaralarımızı sarmıştık” diye konuştu.

5 TEKNE BATTI, 10 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

Antalya’da etkili olan fırtına nedeniyle Balıkçı Barınağı’nda 5 tekne battı. Bakım için kıyıya çekilen 10 tekne ise rüzgarın etkisiyle devrilip zarar gördü.

DEREYE UÇAN OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI

Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi’ne uçurduğu Ayla Akın’a ait otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle çıkarılan araçta, ekipler inceleme yaptı. Derede bir süre daha arama yapan dalgıçlar, kayıp Kader Buse Acar’a ulaşamadı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter havadan destek verirken, insansız hava araçlarıyla da dere üzerinde arama yapıldı. Kader Buse Acar’ın babası Ahmet Acar da arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bugün sabah devam edileceği kaydedildi.

Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde tedaviye alınan anne Ayla Akın’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

VALİ, FIRTINANIN VURDUĞU İLÇELERE GİTTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortumun etkili olduğu ilçelere gidip, hasar meydana gelen yerlerde incelemelerde bulundu. Kemer’de açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya’nın özellikle batı ilçeleri Finike, Kumluca ve Kemer’de yoğun yağış ve hortum ile dolu yüzünden hasar oluştuğunu söyledi. Karaloğlu, “Kumluca’da portakal bahçesinde portakal toplarken 13 yaşında yavrumuz, hortum dolayısıyla başına isabet eden cisimden rahmetli oldu. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine başsağlığı diliyoruz. 3 ilçemizde özellikle hortumlardan 11 vatandaşımızın yaralandığını, özellikle 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini, kırmızı kod uygulandığını ifade edebiliriz. 9 hasta ayakta tedavi edildi, evlerine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden yaralılarımız da var. Kemer’de devlet hastanesinde ciddi zarar oluştu. Hastanenin çatısını açtı, camlar duvarlarda yıkıntı var. Hastanede yatan 11 hastayı Antalya’daki Sağlık Bakanlığı’mızın hastanelerine naklettik. Hastanemizin acil servisi hizmete devam edecek ama yataklı bölümleri hastanenin soğutma ve ısıtma sistemlerinin çatıda zarar görmesi nedeniyle bir müddet yataklı kısmını açmayacağız. Acil hizmet verecek, ihtiyaç olursa ambulanslarla hastalarımızı merkeze göndereceğiz” diye konuştu.

20 YAŞINDAKİ BUSE’Yİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Çok sayıda sera ve meyve bahçesinin zarar gördüğünü aktaran Vali Karaloğlu, annesiyle beraber araçla nehre düşen kızın, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar (20) olduğunu açıkladı. Karaloğlu, “Finike’de, Kumluca’da, Kemer’de vatandaşlarımızın yüzlerce aracı zarar gördü. Kemer Kuzdere’de annesiyle beraber bir yavrumuz araçla nehre düştü. Annesi kurtarıldı, şu anda Antalya’da hastanede tedavisi devam ediyor. Kızımız 20 yaşında, Kader Buse Acar. Üniversite öğrencisi kızımız kayıp. Arama alışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter, dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından devam ediyor. Bulabilmiş değiliz maalesef. Arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

Kemer’deki bazı evlerde de hasar olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediye, büyükşehir belediye ekipleri vatandaşımızın yaralarını sarmak, hasar tespiti yapmak için arazideler. Tarım arazilerindeki hasar tespiti için hasar olmayan ilçelerden takviye yaparak yarın hasar tespiti ve yaraların sarılması ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Antalya’mıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah kayıp kızımızı en kısa sürede bulmayı temenni ediyoruz” diye konuştu.

URFA’DAN AİLESİYLE GELMİŞ

Kumluca’ya bağlı Narenciye Mahallesi’nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada hortum oluştu. Hortumun yakındaki bir apartmanın çatısından uçurduğu sac Berivan Karakeçili’nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Berivan Karakeçili için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Berivan Karakeçili’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Karakeçili’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu. Berivan Karakeçili’nin Şanlıurfa’dan mevsimlik çalışmak üzere Finike’ye bağlı Hasyurt Mahallesi’ne ailesiyle birlikte geldiği, Kumluca’ya da ailesiyle birlikte portakal toplamaya gittiği belirtildi.

‘HORTUMUN GETİRDİĞİ DEMİR KAFASINA ÇARPMIŞ’

Narenciye Mahalle Muhtarı Hasan Salur, “Mahallemizde bugün çok büyük bir afet yaşandı. Allah bir daha bunu göstermesin. Vefat eden bir çocuk var. Portakal toplarken hortumun getirdiği demirden dolayı vefat etmiş, kafasına çarpmış. Burada vefat etti. 112 geldi ama kurtaramadılar” dedi.

‘2 BİN DÖNÜME YAKIN ZARARIMIZ VAR’

Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, “Saat 14.00 sıralarında çıkan hortumdan dolayı portakal toplayan bir işçimiz vefat etti. Hortumun getirdiği parçalarla isabet almış 2 tane de yaralımız var. Kumluca’mızda 2 bin dönüme yakın çok ciddi bir hasar var. Allah beterinden korusun” diye konuştu.

SERİK’TE HORTUM

Serik’te dün öğle saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına Belek- Kadriye turizm yolunda ağaçları ve elektrik direklerini devirirken, bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Evlerin çatılarındaki güneş enerjisiyle ısınmayı sağlayan kazanlar ve güneş panelleriyle bazı eşyaları da uçuran hortumun Kökez, Orta ve Gedik mahallelerinde etkili olduğu belirtildi. İlçede yağmur ve fırtına devam ederken, ara ara dolu yağışı da görüldü. Kadriye ve Çakallık mahallelerinde de hortum nedeniyle plastik seraların zarar gördüğü belirtildi.

FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ 1 ARAÇ ALTINDA KALDI

Antalya Serik Belek turizm merkezinde dün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sırasında aracıyla hareket halinde bir kişi cep telefonuyla kayıt aldığı sırada yol kenarındaki ağaçlar fırtınanın etkisiyle Kral Yolu’na devrildi. Bir araç devrilen ağaçların altına kaldı. Olay saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, sürücü büyük korku ve panik yaşadı. Olay sonrası bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

BERİVAN’IN CENAZESİ ŞANLIURFA’YA GÖNDERİLDİ

Kumluca’ya bağlı Narenciye Mahallesi’nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçi’nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi’nden yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya gönderildi. Kumluca Devlet Hastanesi’ne giden Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri aileye başsağlığı dilerken, cenazenin Şanlıurfa’ya gönderilmesi işlemlerini de yakından takip etti.

YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Finike ASAT Hizmet Birimi’nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada çıkan hortumun uçurduğu işçilerden Devrim Bayram Demir, tedavi gördüğü Kumluca’daki özel hastanede yaşamını yitirdi. Finike’ye bağlı Sahilkent Mahallesi’nde oturan evli ve 1 çocuk babası Devrim Bayram Demir’in cenazesi morga konuldu. Demir’in 2015 yılından bu yana ASAT’ta işçi olarak çalıştığı belirtildi. Devrim Bayram Demir’in cenazesinin bugün Sahilkent’in Kum Mahallesi Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Sahilkent Mezarlığı’nda toprağa verileceği kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 2’YE ULAŞTI

Antalya’da oluşan hortum felaketinde Devrim Bayram Demir’in de yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kumluca’ya bağlı Narenciye Mahallesi’nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu Berivan Karakeçi de yaşamını yitirmişti. Yaralanan 15 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

KAYIP BUSE BULUNAMADI

Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi’ne uçurduğu otomobilde bulunan Kader Buse Acar’da suya sürüklenerek kaybolmuştu. Buse Acar’ı arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamamış ve havanın kararmasıyla ara verilmişti. Genç kızı arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanılacak.