Arabulucuk sınavından kalan Ali İhsan Yavuz’dan savunma: İki gün kala çalıştım

Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği Arabuluculuk Sınavı, 24 Kasım’da yapıldı. Bu sınava arabulucu olmak isteyen 200 milletvekili de girdi. Vekiller arasında İBB Başkanlığı seçimlerinde dikkat çeken, mesleği avukatlık olan AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da yer alıyordu.

Yavuz, sınavdan 74 puan aldı ancak geçer nota erişemedi. Sosyal medyada eleştiri konusu olan Yavuz kendisini savundu.

ANADOLU AJANSI’NA KONUŞTU

Yavuz Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Dediler ki, 100 sorudan ibaret 2,5 saat sürecek olan sınava girelim. Çok önemli bir kısmı girdi. Bir kere bu Arabuluculuk mekanizması 2012 yılında AKP tarafından kurgulandı ve Türkiye'de ilk olarak söz konusu olan bir müesseseden bahsediyoruz. Müessese her geçen gün biraz daha güçlendiriliyor biraz daha çerçeve genişliyor ve biraz daha hakikaten dostane bir şekilde insanları uzlaştırma adına çok önemli bir misyon icra eden bir hale geliyor.

*Hem kendimizi de deneyelim sonra ki süreçlere ilişkin hazırlık yapmış olalım. Bu niyetlerle kalkıştığımız bu işte bakın mesele nereye geldi dayandı. Aslında birazcık hoş olmayan ibareler de aklıma geliyor, hayatımın hiçbir noktasında hakaret etmedim, hiç küfür ve sövme diye bir şey bilmiyorum. Allah'a hamd olsun kimseye de hakaret etmem öyle bir yanım yok ama birilerini kınamakta benim hakkım.

*Tabii biz dediğimiz niyetlerle o sınava dahil olduk, yasanın öngördüğü 70 puanı da aştık. Yasa 70 puanı öngörüyor. Velev ki aşamamış olsak bile bunda bir behis yok. Siz de üniversite sınavında aldığınız puanı bugün iki gün hazırlansanız alabilir misiniz? İki yıl veya üç yıl boyunca insanlar hazırlanıyor da onu alıyor. Şimdi biz sizin diplomanızı elinizden mi alacağız?

“VİCDAN MUHASEBESİNDEN UZAKLAŞMIŞ KİŞİLER”

Yavuz, vicdan muhasebesinden uzaklaşmış birtakım kesimlerin olduğunu belirterek, “Bütün bunlardan anlıyoruz ki bu birtakım çevreler ısrarla itibar suikastine kalkışmak istiyorlar.” dedi.

Kamuoyunun konuyu bilmesi için açıklamada bulunduğunu aktaran Yavuz, “O birtakım çevreler, o çevreler ki niçin Ali İhsan Yavuz'un üzerine daha fazla geliyorlar, niçin milletvekillerinin üzerine daha fazla geliyorlar çok enteresan bir şey. Kazansa da gelecek kazanamasa da kaldı ki bunların hepsine yakını neredeyse kazandı. 70 taban puan, 70 alınca kazanıyor kanunumuza göre ondan sonrası ihtiyaç oranında alınıyor.” ifadelerini kullandı.

“23 HAZİRAN’DA ÇOK UĞRAŞTILAR”

Yavuz, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle kendisinin çok uğraştığını belirterek, şöyle devam etti:

*Bir ara bir yerleri işaret ettim dedim ki ‘Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden' ama bunları açacağız dediğim gün 10 bin kişi Twitter'dan beni takibe aldılar ve saldırıya geçtiler. Türkiye'de bunların dışında o meşhur olmuş birtakım çevreler daha sonra ekrana bakarak isim vererek de onlardan bahsedeceğim.

“DAVAYI LEKELENDİRMEK İÇİN UĞRAŞ VAR”

*Onlar, onların saldırılarının altını doldurmaya başladılar ve o saldırılarda bizimle ilgili yapmış oldukları iftiraları alıp gerçekmiş gibi kullanmaya başladı. Bugün de aynısını yapıyorlar. Siyasetçiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bizlerle ilgili itibar suikasti yapıyorlar. Çünkü bizim üzerimizden bir davayı lekelendirmek için bir uğraş ve tezgah var.

PENSİLVANYA İDDİASI

İstanbul Belediye seçiminin yenilenmesi sürecinde kendisinin hedef alındığını ifade eden Yavuz, “Benim Manhattan'ından bir görüntüm bir resmimi yanımda CHP'li, AK Parti'li diğer milletvekillerinin olduğu bir resmi sanki Ali İhsan Yavuz YSK üyelerini almış ve Pensilvanya'ya gitmiş gibi alçakça iftiralar attılar. Kelli felli birtakım insanlar da bunu manşete çıkardı.” dedi. (AA)