Araçları haczedilen belediye başkanına, vatandaşlar anahtarlarını verdi

Samsun’un Atakum İlçesi’nde, koltuğa oturduğu ilk gün 687 bin liralık hacizle karşılaşan CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin son olarak makam aracı da dahil olmak üzere, 2 otobüs,1 minibüs,1 hafif ticari araç,1 transit pikap ile 1 binek aracı olmak üzere toplam 6 araç, belediyenin 40 milyon liralık borcuna karşılık haczedilmişti.

“KURDUĞUMUZ ŞİRKET KÂR EDİYOR”

Belediye binası önünde toplanan vatandaşların yanına giden Deveci, “Niye geldiğinizi biliyorum.Ben sizi davet etmemiştim. Ne söz verdiysem hepsini yapacağım. Problem beklediğimden çok ama benim derdim kavga etmek değil. Bu kente karşı sorumluluklarım var. Atakum Belediyesi’nin bütçesinden 8 milyon bütçe sermaye arttırımıyla para aktarılan şirketin bugün 40 milyon borcu var. Onun yerine kurduğumuz ve Atakum Belediyesi’nin bütçesinden 1 kuruş para çıkmadan kurulan şirket 250 kişi çalıştırıyor, maaşları ödüyor, aldığı her şeyi peşin alıyor ve 2,5 aylık süreçte kar ediyor. 40 milyon zarar ettin. Onu anladık ya kardeşim sen hiç karda mı etmedin? Atakumlular bunu sormayacak mısınız? Şirket üzerinden, Atakum'un cebinden alınan para 100 milyon. Hesabını vermeye hazırım. Nerede tartışmak istiyorlarsa tartışırım. Elimde belgeler var, hesap gayet açık. Atakum halkını savunuyorum. Demokrasinin gereği budur. Verdiğimiz verginin hesabını sormalıyız” dedi.

“BAHARIMIZI KIŞA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Belediyede 600 civarında insanın verimli çalışmadığını açıklayan Cemil Deveci, “Ben söz verdim kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım. Ama onlar da çalışacaklar. Eğitim durumuna bakarak dedi ki, hem paramız yok hem fazlamız var. Yaz döneminde park bahçede, temizlikte hadi gidin çalışın dedik. İyi bir yönetici, belediyeci olamayabilirim ama asla çalmayacağım, çaldırmayacağım. Talan yapanlardan, Atakum Belediyesi’ni icraya sürükleyenlerden, baharımızı kışa çevirmeye çalışanlardan hesap soracağız. Sizi yanıltacak, başınızı öne eğecek hiçbir şey yapmayacağım. Bu konuda bana güvenin” diye konuştu.

HALKTAN BAŞKANA DESTEK

Belediyenin 6 aracının haciz yoluyla alınmasına tepki gösteren Atakumlu Samsunporlular Derneği Başkanı Cemal Ceyhun Karaca, birçok aracın anahtarını Başkan Cemil Deveci’ye vererek, “Cemil Deveci görevi devraldığı günden itibaren hacizler ile karşılaştığı ve her gün belediyeye haciz memurları geldiği için Atakum halkına yapacağı hizmetleri aksatmaktadır. Daha önceki beyanlarınızda ifade ettiğiniz üzere belediyemizin bu duruma gelmesinde tek sorumlu beş yıl önce seçilen belediye başkanı ve ekibidir. Biz başkanımızın bu zorlukları daha da geç olmadan aşacağına inanıyor ve destekliyoruz. Bu sebep ile tüm araçlarımızı karşılıksız olarak Atakum halkının hizmetine sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Deveci, vatandaşların bu anlamlı hareketinden dolayı teşekkür ederek, “Devletin halkın araçlarını haczetmesine çok güzel cevap verdiniz” diyerek anahtarları sahiplerine teslim etti.