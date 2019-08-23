Ayşegül Tözeren serbest bırakıldı

20 Ağustos’ta gece saatlerinde polis ekipleri tarafından evi basılarak gözaltına alınan edebiyatçı, doktor Ayşegül Tözeren bugün savcılık ifadesi için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Tözeren, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayşegül Tözeren kimdir?

Hekim olan, “Edebiyatta Eleştirinin Özeleştirisi” ve Sibel Öz’le birlikte yazdığı “Korkma Kimse Yok” adlı iki kitabı yayımlanan Ayşegül Tözeren, Evrensel gazetesinin yanı sıra edebiyat dergilerine de yazılar yazıyor. Gözaltına alınan, tutuklanan edebiyatçı, yazar ve gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması yolundaki çabalarıyla da bilinen Tözeren, yaklaşık 10 yıl önce, kısa geçmişini şöyle ifadelendirmişti: “1979 yılında İstanbul’da doğdum. İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdim. İlk görsel şiirim, 2005 yılında Zinhar’da yayınlandı. Daha sonra, işlerim Otoliths ve Monokl adlı dergilerde yer aldı; Platforma’da, son olarak da Public Pages’ta sergilenmeye layık görüldü.”