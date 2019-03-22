Ayşenur Arslan serbest bırakıldı mı? Ayşenur Arslan kimdir?

Ayşenur Arslan, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bir davaya katılmadığı gerekçesiyle imza gününe katılmak için geldiği Eskişehir’de, kaldığı otelde gözaltına alındı. Arslan’ın gözaltına alındığını öğrenen CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da otele gitti. Arslan’ın halen otelde tutulduğu öğrenilirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesinin alınacağı belirtildi. Peki, Ayşenur Arslan kimdir? Ayşenur Arslan serbest bırakıldı mı? İşte son gelişmeler…

AYŞENUR ARSLAN KİMDİR?

16 Eylül 1950 tarihinde doğan Ayşenur Arslan aslen Aydınlıdır. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur.

Gazeteciliği 1974 yılında TRT'de muhabir olarak başlamıştır. 1982 yılında Güneş Gazetesi'nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir ve Nokta Dergisi'nde çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Söz Gazetesi'nde çalışmaya başlayan Aslan buradan da ayrıldıktan sonra Türkiye'nin ilk yerel dergisini hazırlamıştır.

Bir yıl Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Aslan, Star TV'de ve Ali Kırca ile birlikte ATV'de çalışmıştır. 8 yılın ardından tekrar Star TV'de çalışmaya başlamıştır.

Ali Kırca, Mehmet Ali Birand gibi isimlerle çalışan Aslan Medya Mahallesi programını CNN Turk'te yapmaya başlamıştır. Ardından Sokak TV'de çalışmıştır. Ayşenur Aslan son olarak Halk TV'de “Medya Mahallesi” programını yapmaktaydı.

AYŞENUR ARSLAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Halk TV'ye konuşan Ayşenur Arslan ise “Şu anda ben oteldeyim bir problem yok. Gözaltı işlemi sona erdi, yarın ifade vermeye gideceğim” dedi.