Bahçeli de Samsun’daki davete katılacak!

MHP'den yapılan bilgilendirmede, Devlet Bahçeli'nin Samsun'daki kutlamalara katılacağı belirtildi. Genel Başkan Bahçeli'nin, Samsun Valiliği tarafından gönderilen davet nedeniyle Vali Osman Kaymak'ı aradığı ve katılacağını söylediği ifade edildi.

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Samsun’da yapılacak 19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümü kutlamalarına Devlet Bahçeli'nin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan daveti kabul ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daveti reddetmiş ve katılmayacağını açıklamıştı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de törene katılacağını açıkladı. DHA