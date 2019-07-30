Bakandan BAĞ-KUR’lulara kötü haber

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili kanun teklifi de verdiğini hatırlatarak, “Odaya kayıtlı ve esnaf olduğu bilinen kişilerin, BAĞ-KUR'a kayıt olmadıkları süreçte, esnaflık yaptığını belgeledikleri takdirde emekli olmalarının yolu açılmalıdır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yanıtlanması istemiyle, “1982-2000 yılları arasında BAĞ-KUR kaydını yaptırmamış ancak esnaf olarak çalışmış kişilerin BAĞ-KUR kapsamına alınmalarına yönelik çalışma yapılmakta mıdır? Bu dönem BAĞ-KUR kaydını yaptırmamış olanların vergi borçları üzerinden tespiti yapılıp mağduriyetlerini giderilmesi gerekmez mi?” şeklindeki sorularını Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yöneltti.

OLUMSUZ YANIT GELDİ

Gürer'in yazılı soru önergesine yanıt veren Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda “sigortalılık niteliği taşıdıkları halde bu Kanunun yürürlük tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlar.

Ayrıca, 02.08.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4956 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 18 inci maddede; “Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak başvurmaları ve 20.04.1982-04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarım belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49 uncu ve ek 15 inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamım, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir” hükmüne yer verilmiştir” yanıtını verdi.

GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA SAĞLANSIN

2000 yılından önce oda ve vergi kaydı bulunan ve iş yeri olan esnafın, BAĞ-KUR'a kayıt yaptırmadığı için emekli olamadığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Geriye dönük borçlanma yoluyla esnafa emeklilik yolu açılmalıdır. Geçmişte bu konuda düzenlemeler yapılmışsa da farklı nedenlerle borçlarını ödeyemeyen esnaflar için bir kez daha bu yol açılmalı ve esnafın emekli olması için gerekli destek verilmelidir. Bir yıllık yapılandırma süreciyle emekliliğin esnafa bir hak olarak yeniden tanınması bu mağduriyetleri giderecektir. Bu konuda vermiş olduğum Kanun Teklifi komisyonda bekliyor. Ayrıca, esnafların ödemekte oldukları primlerin yüksekliği nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar vardır. Ülkemizde her kesimin artan sorunları yanında esnaflar için de yapılması gereken düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir” dedi.