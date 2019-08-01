Bakandan İstanbul Havalimanı İtirafı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir uçağın kuş sürüsüne çarpıp, hasar almasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine yanıt verdi.

Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı ve yakın çevresinde özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde kötü hava şartları meydana geldiğini söyledi ve bu dönemde trafik akışında uzun süreli beklemeler, pas geçme ve devamında yaşanan divertler (uçuşların yedek meydana yönlendirilmesi) gibi olumsuzluklar yaşanabileceğini açıkladı.

Turhan, “Bu hadiselerin yaşandığı zaman dilimlerinde, ilgili Hava Trafik Kontrol Birimleri ile uçuş aşamasındaki pilotların, uçuş emniyetleri ilkesinden taviz vermeden standart prosedürleri uygulamakla yükümlü olduklarının bilinmesinde fayda görülmektedir” dedi.

pas geçme rekoru

İlgezdi'nin soru önergesine verilen yanıta göre İstanbul Yeni Havalimanı’nın resmi olarak devreye girdiği ilk 76 günde 173 pas geçme vakası oldu.

Bakan Cahit Turhan açıkladığı verilere göre İstanbul Havalimanı’nın iniş ve kalkışlara açıldığı nisan ayında 59, mayıs ayında 89, haziran ayının ilk 15 gününde ise 31 olmak üzere toplam 179 uçak iniş esnasında çeşitli sebeplerle pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Öte yandan yaşanan pas geçme vakalarının 15'inin wind shear (rüzgâr kesmesi), 7'sinin ise şiddetli türbülans kaynaklı olduğunu ifade eden Bakan Turhan, diğer 157 uçuşla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Düşük kamulaştırma bedeli

İstanbul Havalimanı’nın kullanıma açıldığı günden itibaren toplam 13 uçağın meteorolojik şartlar nedeniyle İstanbul Havalimanına inemediğini açıklayan Turhan, bu uçuşların 8 adedinin 17 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle yaşanan yoğun beklemelerden kaynaklandığını belirtti.

Turhan açıklamasında, uçuşların olumsuz hava şartları nedeniyle divert etmelerinin (uçuşların yedek havalimanına yönlendirilmesi) yurt dışındaki örneklere de bakıldığında normal bir durum olduğunu söyledi.

Bakan Turhan ayrıca, “proje alanının seçilmesinde, planlanan alanın denize yakın oluşu, bu büyüklükte bir proje alanı için kamulaştırma maliyetinin oldukça düşük olması, şehir merkezine yakın olması ve Atatürk Havalimanının güncel kapasiteyi karşılayamaması en önemli unsurlar arasında bulunduğunu” vurguladı.

İlgezdi: Şüpheleri doğrulayan açıklamalar

Turhan “Seçilen yerde maden ocakları, kum ve kil ocaklarının bulunduğu bu nedenle de kamu dışında başka bir yatırım veya yerleşimin de kolay olamayacağı değerlendirildiği gibi, söz konusu bölgenin aynı zamanda ıslah edilerek ekonomiye kazandırılması da önemli bir husustur” dedi.

CHP milletvekili İlgezdi ise Turhan’ın yanıtını “havalimanının yeri konusunda şüpheleri doğrulayan açıklamalar” diye tanımladı.

İlgezdi, ayrıca “uzmanların İstanbul Havalimanı’nın yeri konusunda yetkilileri sürekli uyardığını anımsatarak, iniş ve kalkışlarda yaşanan sıkıntıların tesadüf olmadığını” söyledi