Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın otoparkı için yeni karar! İBB’nin tahliye kararına ihtiyati tedbir konuldu

Yıllardır tartışma konusu olan Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın işletilmesi için İBB ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasında düzenlenen 25 yıllık sözleşmenin süresi 5 Mayıs 2019 tarihinde doldu. İşletmeci dernek nisan ayında İBB'den kullanım hakkı süresinin 25 yıl daha uzatılması talebinde bulundu ancak bu talep uygun bulunmadı.

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Ekrem İmamoğlu ikinci kez İBB Başkanı seçildikten sonra 11 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen İBB Meclis toplantısında otogarın sadece otoparkının 5 yıllığına İBB şirketlerinden İSPARK'a devredilmesi karara bağlandı. 18 Temmuz tarihinde İBB Emlak Müdürlüğü tarafından otoparkın 3 gün içinde tahliye edilerek belediyeye devredilmesine aksi takdirde mülki idare tarafından tahliye edileceğine dair ihtarname düzenlendi. Bunun üzerine ihtarnameye karşı otogar işletmecileri mahkemeye başvurdu ve devir kararının yürütmesi durduruldu. İBB'nin yaptığı itiraz üzerine de yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı ve otoparkın İSPARK'a devri konusunda bir engel kalmadı.

ARA KARAR ÇIKTI

Ancak işletmeciler Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği tarafından İBB Başkanlığı'na 30 Nisan 2019 tarihinde açılan “sözleşmenin uyarlanması” davasında İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün yeni bir karar aldı. Mahkemenin ara kararında davacıların 1 Ağustos 2019 tarihli dilekçesinde, bu davanın akıbeti belli olana kadar İBB tarafından alınan tahliye kararı ile olası yıkım ve benzeri tüm kararların engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir uygulanmasını talep ettiği kaydedildi. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda talep yerinde görüldü. 5 Ağustos 2019 tarihli duruşmada, 30 bin TL teminat yatırıldığı takdirde ihtiyati tedbir konulmasına karar verildi. Kararın henüz İBB'ye ulaşmadığı, ulaşmasının ardından tüm yasal yolların kullanılacağı belirtildi.