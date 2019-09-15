Belediyeyi kaybedince hibe edilen tesisi geri istediler

Giresun'un Alucra Belediyesi’ne 2017 yılında Albayrak grubuna ait Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş. tarafından belediyeye hibe edilen sıcak asfalt tesisi hibe edildi. Dönemin belediye Başkanı AKP’li Asım Kaymakçı, meclis kararıyla hibeyi kabul etti. 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanlığını MHP'li Suat Aybar’ın kazanmasının ardından şirket, tesisleri Giresun İl Özel İdaresi’ne verdiklerini açıkladı. Valilik tesislerdeki araçları almak için belediyeye resmî yazı ile başvurdu. Başkan Aybar, belediyeye hibe olarak verilen tesisleri teslim etmeyeceğini söyleyerek, “Belediyeyi kaybettikleri için bunu yapıyorlar. Gerekirse bu tesisleri benzer döker yakarım ama kimseye teslim etmem” dedi.

2017 yılında dönemin Savunma Bakanı olan şimdiki İstanbul AKP Milletvekili Nurettin Canikli’nin vasıtasıyla Alucra Belediyesi’ne Albayraklar Grubuna ait Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş tarafından finişer,fabrika plenti,tamburlu silindir,lastik tekerlekli silindir,trafo ve kantardan oluşan sıcak asfalt tesisi hibe edildi. Belediye Meclisinde, 31.07.2017’de yaptıkları oturumda aldıkları kararla hibeyi kabul etti.

TESİS BAŞKANIN AKRABASININ ARSASINA YAPILDI

Sıcak asfalt tesisinin kurulması için 08.09.2017’de belediye meclisi toplandı. Belediye Başkanı AKP’li Asım Kaymakçı’nın katılmadığı oturumda, meclis uygun yer olarak belirlenen Mesudiye Mahallesinde bulunan ve Başkan Kaymakçı’nın akrabası olan Cemile Alioğlu ve Arife Kaymakçı’ya arsayı 15 bin TL aylık kirayla 10 yıllığına kiraladı. Arsaya kurulan tesis 2018 yılının başında hizmet vermeye başladı.

YENİ BAŞKAN BELEDİYE ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Sıcak asfalt tesislerini, 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen MHP’li Suat Aybar, meclis kararı alarak belediyenin zimmetine geçirdi. Yine Albayrak Grubuna ait başka bir şirket olan Sistem Dağıtım A.Ş, ilçede bulunan tesisin kullanım hakkını Alucra Belediyesi’nde olmadığını belirtip, 10.09.2019’da yapılan anlaşmayla Giresun İl Özel İdaresi’ne devir protokolü yaptıklarını bir yazı ile belediyeye bildirdi. Giresun Valiliği ve Giresun İl Özel İdaresi’de devrini aldığı tesisleri 12.09.2019’da Vali Harun Sarıfakıoğulları’nın imzalı yazısı ile belediyeden istedi.

“BENZİN DÖKER YAKARIM TESİSİ VERMEM”

Alucra Belediye Başkanı MHP’li Suat Aybar, Milletvekili Nurettin Canikli’nin tesisleri hibe eden Albayrak Grubu’nun ortağı olduğunu dile getirerek, “Seçimi biz kazanınca birden her şey değişti. Ben tesisleri meclis kararıyla belediyenin zimmetine geçirdim. Bu şirketten faturaları istedim. Ama bize göndermediler. Sonra paravan bir şirket kurup tesisi Özel İdareye verdiler. Belediyenin zimmetinde olan bir tesisi kimseye vermem. Gerekirse benzin döker yakarım” diye konuştu.

“8 MİLYON PARA KAYIP 4 MİLYON BORÇ VAR”

Tesislerin kurulum masraflarını belediyenin üstlendiğini dile getiren Başkan Aybar, “Geçen yıl çevre il ve ilçelere 8 milyon liralık asfalt satışı olmuş. Ama kayıtlarda bu para görünmüyor. Para ortada yok. Tesislerin piyasaya 4 milyon lira borcu var. Faturalar belediyeden kesilmiş. Borçlar belediyeye ait görünüyor. Yani bu tesisler düzgün kullanılmadığı için belediyenin bir karı olmamıştır. Sadece mahallelere dökülen asfaltlar var. Borçları ben ödemeye çalışıyorum. Şimdi de tesisleri siyasi baskı ile elimden almaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.