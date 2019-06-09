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Son dakika… Binali Yıldırım’dan ‘Uğur Dündar’ açıklaması

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ın açıklamasına twitter üzerinden yanıt verdi.

10:18 -
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Son dakika… Binali Yıldırım’dan ‘Uğur Dündar’ açıklaması

Duayen gazeteci Uğur Dündar, Binali Yıldırım’ın, İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceği programla ilgili moderatörlük yapmayacağını açıklamıştı. Yıldırım bu açıklama üzerine, “Uğur Bey'in kararına üzüldüm. “Adaylar ve demokrasi zarar görür” diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda “birilerinin” baskısı etkili olmamıştır.” ifadesini paylaştı.

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Son güncelleme: android-time 10:25 09.06.2019
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