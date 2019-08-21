Bor Şeker Fabrikası havuzlu villa oldu!

Bor Şeker Fabrikası, kanunlara ve ihale şartnamesine aykırı bir şekilde ihaleye girmeyen bir firmaya ‘hülle yoluyla' devredilirken, söz konusu fabrikanın satışa konu olmayan 625 bin metrekare arazisiyle ilgili de büyük bir skandal patlak verdi.

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İHALE ŞARTNAMESİNE AYKIRI

Bor Şeker Fabrikası, 2018 yılında yapılan özelleştirme ihalesinde Doğuş Çay'a satılmıştı. Ancak Doğuş Çay, fabrikayı devralmayarak kamuoyunun yakından tanıdığı Dişli Ailesi'yle birlikte kurulan DSL İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi'ne devretmişti. İhale şartnamesine aykırı bu devir işlemi, kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, hülleli satış olarak tarihe geçmişti.

HAVUZLU VİLLA YAPMIŞLAR

Bu skandal hafızalarda canlılığını korurken, bu sefer Bor Şeker Fabrikası'nın satışa konu olmayan 625 bin metrekarelik arazisiyle ilgili yeni bir skandal patlak verdi.

Milli Gazete’den Sadettin İnan’ın haberine göre Hülle yaparak fabrikayı devralan Dişli ailesinin, devlette kalan şeker fabrikasının üstündeki sendika binasını yıkarak kendilerine havuzlu villa yaptırdıkları ortaya çıktı.

VİLLA GÖSTERİLMEDİ

Özelleştirme İdaresi, Temmuz ayında çıktığı ilanda, yapılara ait bilgilerde havuzlu villayı göstermeyerek, onun yerine yıkılan sendika binası varmış gibi gösterdi. Hatta olmayan sendika binasıyla ilgili de şu bilgiler verildi:

“Parsel üzerinde 16 bloklu lojman, okul, 2 adet misafirhane, lokanta, kantin ve sendika binası yer almaktadır. Sendika binası: Konu bina 647,00 m² tabana kurulu zemin kat olmak üzere tek katta; 647,00 m² yapı alanına sahip, 1983 yılı yapımı betonarme binadır. Bina dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.”