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Buket Aydın’ın Kılıçdaroğlu’na gülüşü gündem oldu

CHP'nin bazı büyükşehirlerde başarı göstermesi sonrası kahkahalarıyla hedef haline gelen Buket Aydın'a, tepkiler var. CHP Ankara'yı kazanınca o röportaj yeniden gündeme geldi.

02:15 -
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart sürecinde Kanal D’de Buket Aydın’ın konuğu olmuştu.

Programda, CHP Lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağını söyledi.

“BEN GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUM”

“Bütün bunları alacağız, ben gerçeği söylüyorum size.” diyen Kılıçdaroğlu, gazeteci Buket Aydın’a, kahkaha üzerine kahkaha attırdı.

YENİDEN HEDEF OLDU

Kılıçdaroğlu’nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, sosyal medyada yeniden CHP’lilerin hedefi haline geldi. Çünkü CHP, Kılıçdaroğlu’nun söylediği şehirlerin hemen hepsinde, başarılı bir performans ortaya koydu.

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