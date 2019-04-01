Buket Aydın’ın Kılıçdaroğlu’na gülüşü gündem oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart sürecinde Kanal D’de Buket Aydın’ın konuğu olmuştu.
Programda, CHP Lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağını söyledi.
“Bütün bunları alacağız, ben gerçeği söylüyorum size.” diyen Kılıçdaroğlu, gazeteci Buket Aydın’a, kahkaha üzerine kahkaha attırdı.
Kılıçdaroğlu’nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, sosyal medyada yeniden CHP’lilerin hedefi haline geldi. Çünkü CHP, Kılıçdaroğlu’nun söylediği şehirlerin hemen hepsinde, başarılı bir performans ortaya koydu.
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