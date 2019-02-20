Burak Akbay’ın okuduğu okullar ve belgeleri! Burak Akbay kimdir?

Sözcü, AMK ve Korkusuz gazetelerinin sahibi 1971 İstanbul doğumlu Türk iş adamı Burak Akbay kimdir, hangi okullarda okudu? İşte Burak Akbay‘ın hayat hikayesi ile ilgili tüm detaylar…

Öğreninmini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Akbay, iş hayatına İstanbul’da kurduğu ilk matbaa ile Türk ve yabancı uyruklu farklı gazetelerin baskıları ile başlayan ve ilerleyen yıllarda bir spor gazetesi ile yayıncılık hayatına giren Akbay, 2007 de Sözcü gazetesini kurmuştur. Evli ve günümüzde halen hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan Sözcü gazetesi sahibi ve yöneticisidir. Aynı zamanda Korkusuz ve AMK gazetelerinin de imtiyaz sahibidir.

BURAK AKBAY HANGİ OKULLARDA OKUDU? İŞTE BELGELERİ…

Yıllardır iktidara yakın olabilmek için kendileri gibi düşünmeyenlere iftiralar atarak bir yerlere gelmek isteyenler, Türkiye’nin en çok satan gazetelerinden biri olan, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinden bir an olsun taviz vermeyen Sözcü’ye ve sahibi Burak Akbay‘a da atmadıkları iftirayı bırakmadılar.

İDDİANIN SAHİBİ FETÖ GAZETESİNİN KURUCUSU…

“SÖZCÜ’nün sahibi Burak Akbay, öğrencilik yıllarını cemaat evlerinde geçirmiştir…” iddialarının sahibi FETÖ’nün yayın organı olan Zaman Gazetesi’nin kuruluşunda görev almış, yazarlık hayatının önemli bölümünü de bu gazetede geçirmiş Fehmi Koru’dur. Fehmi Koru, bu iddiasını Zaman’dan sonra transfer olduğu Yeniş Şafak Gazetesi’nde 4 Nisan 2010 tarihinde ‘Taha Kıvanç' takma ismiyle yazdığı köşede kaleme almıştır. Sonra da 20 Mart 2012’de, Yeni Şafak’tan sonra transfer olduğu Star Gazetesi’nde tekrarlamıştır.

PEKİ BURAK AKBAY HANGİ OKULLARDA OKUDU? İŞTE BELGELERİYLE CEVAPLARI…

Burak Akbay‘ın cemaatle hiçbir teması olmamıştır.

Akbay, 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türk basınına uzun yıllarını vermiş duayen gazeteci Ertuğrul Akbay’ın oğludur. İlk öğretimini Maçka İlkokulu’nda tamamlamıştır. Ardından Sarıyer’deki Özel Dost Lisesi’nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini ise İsviçre’de almıştır. İngilizce ve Fransızca dillerinde pazarlama ve idari işletme okumuştur. Bu eğitimi aldığı okulun adı American College of Switzerland’dır.

OKULU BAŞARIYLA BİTİRDİ, DİPLOMASINI BÖYLE ALDI

Burak Akbay, birçok ünlü kişiyi de mezun eden İsviçre’deki American Collage of Switzerland’dan 1994 yılında büyük bir başarıyla mezun oldu. Akbay, okulun kampüsünde düzenlenen törende diplomasını okul yetkililerinden böyle almıştı.



ÜNLÜ AKTÖR SYLVESTER STALLONE DE AYNI OKULDAN MEZUN

Burak Akbay, İsviçre’deki American College of Switzerland’dan 1994 yılında mezun oldu. Amerikalı bir asker olan Dr. Fred Ott’un, 1963 yılında kurduğu okul halen faaliyettedir. Amerikalı ünlü aktör Sylvester Stallone bu okuldan mezun olmuştur.

Okulun Leysin’ndeki kampüsünde diploma sevincini arkadaşlarıyla böyle paylaştı.



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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EĞİTİM GÖRDÜ

Burak Akbay‘ın mezun olduğu Özel Dost Koleji, 80’li yılların başında eğitime başladı. Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, Yeşilçam’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Cüreklibatur, ünlü sanatçı Ahmet Kaya’nın kızı Melis Kaya da bu okulda öğrenim gördü. Okulu 1992 yılında işadamı Süha Cent satın aldı ve adını Özel Cent Lisesi olarak değiştirdi. Halen bu isimle hizmet veriyor…

Özel Dost Koleji

İŞTE BURAK AKBAY‘IN LİSE MEZUNİYET BELGESİ

HAZİRAN 1989’DA MEZUN OLDU

Burak Akbay, ortaokul ve liseyi İstanbul Özel Dost Koleji’nde okudu. Okuldan 9 Haziran 1989’da, 465 diploma numarasıyla mezun oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüp iş hayatına atılmış, İstanbul’da kurduğu matbaada Türk ve yabancı uyruklu farklı gazeteleri basmaya başlamıştır. 2007 yılında SÖZCÜ Gazetesi’ni kurmuş. Halen SÖZCÜ başta olmak üzere aralarında Korkusuz ve AMK gazeteleri ile sozcu.com.tr’nin de bulunduğu grubun sahibidir. Alman Bild ile İngiliz Daily Mirror, The Sun ve Sunday Times gibi yabancı gazeteleri basmaya da devam etmektedir.

