Burhanettin Kocamaz: Biz, gerçek ittifakı gönüllerde kurduk

Mersin'de MHP tarafından aday gösterilmeyince yarışa İYİ Parti saflarında devam eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, diğer partilere karşı mücadele edecek olmasının kendisini endişelendirmediğini belirterek, “Onlar ittifaksa biz de ittifakız. Biz ittifakı gönüllerde kurmuşuz. Yaptırdığımız anketler bizi gösteriyor. Anketlerde öndeyiz. Yarışın bizimle CHP arasında geçeceğini düşünüyorum. 25 yıllık belediyecilik tecrübem var. Mersinlinin kenti acemi ellere bırakmaya niyeti yok. Emaneti yine bize teslim edeceklerdir” dedi. Burhanettin Kocamaz sözlerine şöyle devam etti:

OTOBÜSTEN İN DEDİLER

Dört dönem Tarsus İlçesi Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2014'te MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından Mersin'e aday gösterildim. Mersin'i 5 yıl başarı ile yönettik. Biz otobüsü hazırladık, eksiklerini giderdik, yolcular bindi, yola koyulmak için tam gaza basacağımız anda bine ‘İn' dediler. Zannettiler ki şoför değişince yolcular da değişecek. Oysa yolcular da bizimle indi. Bize ‘Biz seninleyiz, sen hangi otobüse binersen biz de bineriz'dediler. İşte bizim İYİ Parti'ye geçiş serüvenimiz böyle oldu. Şimdi Mersinliler tanıdıkları, bildikleri tecrübeli şoförle yollarına devam etmek istiyorlar. Belediyecilik konusunda Türkiye'deki en tecrübeli belediye başkanlarından birisiyim.

ENGELLİLER FESTİVALİ YAPTIK

Mersin'de dünyada da bir ilk olan Engelliler Festivali'ni yaptık. Engellileri meslek sahibi yapacak projeler geliştirdik. Türkiye'nin en büyük Engelliler Otistik Çocuklar Merkezi'ni Mersin'de kurduk. Bütün ilçelerde ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız var. Bütün üniversiteyi kazanmış öğrencilere aylık 110 TL eğitim yardımı yapıyoruz. Her gün 6 bin kişiye yemek dağıtıyoruz. Dost Eli Market ile 30 bin kişiye aylık gıda, temizlik maddesi yardımı yapıyoruz. Mersin'i yaşlı dostu, esnaf dostu, genç dostu, engelli dostu, kadın dostu kent olarak UNESCO'dan tescilletiyoruz. Sahilde, çocukların hayvan sevgisini geliştirmeleri için Türkiye'de ilk olan ‘Miyav Park'ı kurduk. Mersin genelinde hayvanlar için 600 beslenme odağı koyduk. Yıllık 600 ton yem alıyoruz.

KAYITLI HELİKOPTERİMİZ VAR

Türkiye'de ilk kez belediye envanterine kayıtlı helikopteri biz aldık. 321 kilometre uzunluğunda bir sahilimiz var. Helikopterimizi hem deniz kirliliğiyle mücadelede, hem kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için hem de uzak ilçelere ulaşımda kullanıyoruz.

İşsizlik derdini sanayi ve turizmle çözeceğiz

BURHANETTIN Kocamaz, Mersin'de göreve geldiklerinde kentin 1/ 5 binlik ve 1/100 binlik planlarının, ulaşım master planının olmadığını, bu planları yaptıklarını belirterek şöyle dedi: “Mersin 321 kilometre sahili, 8 ilan edilmiş turizm bölgesiyle, tarihi ve doğal özellikleriyle tam bir turizm şehri olmayı hak ediyor. Biz şehir planlarına turizm gelişme bölgelerini, yeni organize sanayi bölgelerini koyduk. Mersin'in en önemli sorunu olan işsizlik ancak organize sanayi bölgeleri ve turizm bölgelerinin hayata geçmesiyle çözümlenir. Göreve geldiğimizden bu yana Mersin sahillerini 14 mavi bayrak ile donattık. Hedefimiz Mersin'in her yerini denize girebilir duruma getirmek. Bunun için kentin ve ilçelerimizin eksik arıtma tesislerini tamamladık, olmayanları da projelendirdik. Türkiye'de örnek gösterilen sosyal ve kültürel projeler hayata geçirdik.”

BARIŞ İÇİNDE YAŞANACAK

Burhanettin Kocamaz “Mersin'in en önemli sorunlarından olan Raylı Sistem (Metro) Projemiz hazır, Ulaştırma Bakanlığı'nda onay bekliyor. Ekonomik kriz nedeniyle onaylanmamıştı. Bu da onaylanırsa Mersin tarihi bir hizmeti almış olacak. Mersin'de dil, din, ırk, siyasi görüş ayırt etmeden tüm Mersinlileri kardeşlik içinde, barış içinde yaşatacak projelerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi