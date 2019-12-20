Cemevine yeni önerge

Alevi vatandaşların ibadethanesi olan cemevlerine yasal statüsü verilmesi için CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde ilk adımı atıyor. İBB, CHP grubu tarafından ocak ayı oturumlarında oya sunulması beklenen önergede, İstanbul'da 93 cemevinin statüsünün “ibadethane” olarak tescil edilmemiş olması nedeniyle Alevilerin anayasanın eşitlik ilkesinin gereği olarak hizmetlere eşit erişim hakkının ihlal edilmesi gibi bir sonucun ortaya çıktığı belirtildi. Hak ihlalinin giderilmesi için gerek iç hukukta, gerek uluslararası hukukta davalar açıldığı hatırlatılarak son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2 Aralık 2014 tarihli ve 26 Nisan 2016 tarihli kararları ile cemevlerinin ibadethane statüsünün tescil edildiği vurgulandı.

HÜKÜMET ADIM ATMADI

Önergede “Alevi vatandaşın vergisinden pay alan, hizmet veren bir kurum olarak İBB bir an önce gerekli düzenlemeleri yapmakla ve diğer ibadethanelere götürdüğü hizmeti eşit bir şekilde cemevlerine götürmekle mükelleftir. Önergeyle, cemevlerinin diğer ibadethanelerin sahip olduğu hak ve hizmetlerden eşit olarak faydalanabilmesine yönelik, iç ve uluslararası hukukun tescil ettiği üzere, ibadethane olarak kabul edilmesini teklif ediyoruz” denildi.