Antalya seçim sonuçları: CHP, 2014’te AKP’ye kaptırdı 2019’da geri aldı! İşte oy oranları…

Antalya seçim sonuçları en merak edilen şehirlerden biriydi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 50,63 CHP’li Muhittin Böcek seçildi. Böcek’in en yakınında ise geçtiğimiz dönem belediye Başkanlığı’nı yürüten AKP’li Menderes Türel vardı. Türel oyların yüzde 46,45’ini alarak, CHP’li rakibinin gerisinde kaldı.

Antalya İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 525.746 %37,99 473.840 %34,24 128.906 %9,31 126.295 %9,13 42.612 %3,08 24.868 %1,80 19.330 %1,40 16.349 %1,18 15.809 %1,14 3.871 %0,28 3.073 %0,22 712 %0,05