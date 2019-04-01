Antalya seçim sonuçları: CHP, 2014’te AKP’ye kaptırdı 2019’da geri aldı! İşte oy oranları…

Antalya seçim sonuçları en merak edilen şehirlerden biriydi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 50,63 CHP’li Muhittin Böcek seçildi. Böcek’in en yakınında ise geçtiğimiz dönem belediye Başkanlığı’nı yürüten AKP’li Menderes Türel vardı. Türel oyların yüzde 46,45’ini alarak, CHP’li rakibinin gerisinde kaldı.
|Antalya İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Muhittin Böcek
|CHP
|711.075
|% 50,63
|Menderes Türel
|AK Parti
|649.820
|% 46,27
|Saadet Partisi
|13.385
|% 0,95
|DSP
|13.102
|% 0,93
|DP
|7.914
|% 0,56
|Vatan Partisi
|3.839
|% 0,27
|TKP
|2.401
|% 0,17
|BTP
|2.047
|% 0,15
|BEKİR KARADAŞ
|727
|% 0,05
|Diğer
|233
|% 0,02
|Antalya İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|CHP
|525.746
|%37,99
|AK Parti
|473.840
|%34,24
|İyi Parti
|128.906
|%9,31
|MHP
|126.295
|%9,13
|DSP
|42.612
|%3,08
|Saadet Partisi
|24.868
|%1,80
|HDP
|19.330
|%1,40
|DP
|16.349
|%1,18
|BBP
|15.809
|%1,14
|TKP
|3.871
|%0,28
|Vatan Partisi
|3.073
|%0,22
|BTP
|712
|%0,05
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