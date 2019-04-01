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Antalya seçim sonuçları: CHP, 2014’te AKP’ye kaptırdı 2019’da geri aldı! İşte oy oranları…

Antalya seçim sonuçlarına göre kazanan kim oldu? CHP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AKP'ye kaptırdığı Antalya'yı tekrar aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığını CHP'li Muhittin Böcek kazandı...

04:34 -
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Antalya seçim sonuçları: CHP, 2014’te AKP’ye kaptırdı 2019’da geri aldı! İşte oy oranları…

Antalya seçim sonuçları en merak edilen şehirlerden biriydi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 50,63 CHP’li Muhittin Böcek seçildi. Böcek’in en yakınında ise geçtiğimiz dönem belediye Başkanlığı’nı yürüten AKP’li Menderes Türel vardı. Türel oyların yüzde 46,45’ini alarak, CHP’li rakibinin gerisinde kaldı.

Antalya İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Muhittin Böcek CHP CHP 711.075 % 50,63
Menderes Türel AK Parti AK Parti 649.820 % 46,27
Saadet Partisi Saadet Partisi 13.385 % 0,95
DSP DSP 13.102 % 0,93
DP DP 7.914 % 0,56
Vatan Partisi Vatan Partisi 3.839 % 0,27
TKP TKP 2.401 % 0,17
BTP BTP 2.047 % 0,15
BEKİR KARADAŞ BEKİR KARADAŞ 727 % 0,05
Diğer Diğer 233 % 0,02
Antalya İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 525.746%37,99
AK Parti AK Parti 473.840%34,24
İyi Parti İyi Parti 128.906%9,31
MHP MHP 126.295%9,13
DSP DSP 42.612%3,08
Saadet Partisi Saadet Partisi 24.868%1,80
HDP HDP 19.330%1,40
DP DP 16.349%1,18
BBP BBP 15.809%1,14
TKP TKP 3.871%0,28
Vatan Partisi Vatan Partisi 3.073%0,22
BTP BTP 712%0,05

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Son güncelleme: android-time 09:56 01.04.2019
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