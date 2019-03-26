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‘CHP Listesindeki PKK’lı’ dedikleri AKP adayı çıktı

Bazı medya organlarında istihbarat fişlerine dayanılarak “CHP listesindeki PKK’lılar” diye yayınlanan isimlerden biri AKP’li çıktı.

Ali Ekber ERTÜRK
13:56 -
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‘CHP Listesindeki PKK’lı’ dedikleri AKP adayı çıktı

AKP'den 2 ay önce istifa edip CHP'den Belediye Meclis adayı olan Kenan Güler, PKK'lı olmakla itham edildi. Güler'in 5 yıl süreyle AKP'de siyaset yaptığı, geçen dönem AKP Mamak Belediye Meclis üyeliğine aday olduğu belirlendi. Kenan Güler SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Ben siyasete AK Parti'de başladım ve başka hiçbir partiye üye olmadım. 2 ay önce istifa edip CHP'den aday oldum” dedi. Mamak'ın AKP'li Belediye Başkanı Mesut Akgül de “Kenan Bey benim listemden adaydı. Onun Bitlisli olması ille de HDP'li, PKK'lı olması anlamına gelmiyor. Ben hiç o yanını görmedim” dedi.

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