CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün 2 Temmuz Madımak olaylarına gelmek istiyorum. İnsanlar sazlarıyla sözleriyle bir şeyler anlatmak istediler. 2 Temmuz’da Madımak’ta bir insanlık katliamı yaşandı, insanlar diri diri yakıldı. Bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir insanı yakamazsınız öldüremezsiniz. Kini ve öfkeyi de asla yüreğimizde tutmamalıyız. Kini ve öfkeyi bir taraf bırakacağız. 2007’de Ergenekon Balyoz operasyonları başladı

’12 YIL SONRA ‘PARDON’ DİYORUZ, ÖZÜR DİLİYORUZ’

2007’de Ergenekon Balyoz operasyonları başladı. Tamamının yalan olduğu mahkeme kararı ile sabit oldu. 12 yıl sonra ‘pardon’ diyoruz, özür diliyoruz. 12 yılda bu ailelerin çektiği dramın hesabını kim verecek.

Ben bu davaların savcısıyım demişti. Şimdi sormak istiyorum o kişiye. O kişiye sormak istiyorum memnun musun hicap mı duyuyorsun? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yine biz kandırılmışız mı diyeceksin? Binlerce kişiyi, aileyi mahkum ettiler. Yazıktır, günahtır. Adalet burada mı?

‘BU MUDUR ADALET?’

Adaleti herkes için istiyoruz, kainat için istiyoruz. Siyasi rakibimi hapse atacağım, dışarda ben konuşacağım. Bu mudur adalet? Gariban hapis yatacak, bu mudur adalet? Eren Erdem, Osman Kavala neden içeride? Sırrı Süreyya Önder siyasette önemli bir entelektüel. Bırakın siyaset adamını önemli bir entelektüel niye içeride? Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? ‘Cumhurbaşkanı adayı olacağım’ diyor. Olabilirsin diyorlar. Seçime giriyor ama hapishanede kalacaksın diyorlar. Vicdan sahibi, adaleti isteyen her kişiye sormak istiyorum. Bu kişi cumhurbaşkanı olabiliyorsa hapiste ne işi var. Adalet sadece bizim için değil herkes için, insan için, evren için adalet istiyoruz. Barış bildirisine imza atan akademisyenler fikrini beğenin beğenmeyin neden içeride? Cumhuriyet yazarları neden içeride?

‘SEN MİSİN İSTANBUL SEÇİMLERİNDE BAŞARILI OLAN, GEL BAKALIM MAHKEMEYE’

Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce tweet atmış.’Sen misin başarılı olan? Gel bakalım mahkemeye.’ Hani adalet ? Akşener’e FETÖ soruşturması. Gizli kararı koyuyorlar dosyaya. Ne gizlisi kardeşim çağırın mahkemeye gelirim savunmamı veririm. Sonra kalkıp diyorlar ki adalet reformu yapacağız. Gelecek tasarıya bakacağız gerçekten bir reform mu var göreceğiz.

‘TRUMP ONU BEN DEĞİL, TÜRK ADALETİ BIRAKTI’

Osaka’da fotoğrafı görmüşsünüzdür. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yan yana. Arada bayraklar var. ABD heyeti var, önünde not defterleri. Bizim ekibin önünde hiçbir şey yok. Bunu görünce Trump ‘Bu arkadaşlarla Hollywood’da film çekebiliriz’ diyor. Erdoğan’a teşekkür ediyor, papazı serbest bıraktığı için. Trump’ın talimatıyla papaz serbest bırakıldı. Bunun adı adalet midir? Adaletten yanaysan bir daha AK Parti ve Erdoğan’a oy vermezsin.

ŞULE ÇET’İN BABASININ NESİ VAR?

Şule Çet Davası 10 Temmuz’da. Bu kızımıza önce tecavüz ediliyor, sonra 20. kattan atılıyor. Babası adalet arıyor. Hakkını arayamazsın diyorlar. Şule Çet’e önce tecavüz edip sonra 20. kattan atanların parası var, pulu var. Şule Çet’in babasının nesi var? Ama bu ülkede iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var.

Askeri öğrenciler içeride komutanları dışarıda. Askerliği herkes bilir. Alttakinin üsttekine itiraz etmesi mümkün değildir.