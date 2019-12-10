CHP’de ‘ifşa’ krizi…

CHP Düzce İl Başkanlığı'nda “ifşa krizi” yaşanıyor. Eski yönetim, MYK tarafından görevden alındı. Görevden alınma gerekçesi olarak da, Parti Tüzüğü'nün 25'inci maddesi gösterildi.

“Disiplinsiz hareketler ve mali usulsüzlükler” gerekçesiyle il yönetimlerinin görevden alınabileceğini öngören bu madde, yeni İl Yönetimi tarafından sosyal medya hesabından açıklandı.

Bu da parti tabanında “Parti içi meselenin ifşa edildiği” gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Paylaşıma CHP'li tabanından, “Kardeş kavgasını yayınlamak hoş olmamış, parti içi bir meseleyi kamuoyuna duyurmanın il yönetimine ve partiye yani Düzce CHP'ye ne türden bir katkı sağlayacağını anlayabilmiş değilim böyle bir paylaşım her yönüyle partiye zarar yazık çok yazık hala bunu idrakten yoksun davranılıyor” şeklinde tepkiler geldi.