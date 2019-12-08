CHP’li belediye başkanı, AKP’li selefinin borcunun yüzde 70’ini ödedi

Bilecik’e bağlı 75 bin nüfuslu Bozüyük Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, basın mensuplarına dokuz aylık icraatlarıyla ilgili bilgi verdi.

23 MİLYONDAN 16 MİLYONA DÜŞTÜ

Görevi AKP’li Fatih Bakıcı’dan devralan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediyenin 23 milyon 443 bin 362 lira 38 kuruş borcu olduğunu belirterek, “Eski borcun 16 milyon 225 bin 180 lira 38 kuruşunu ödedik. Yani yüzde 70 bitti” dedi.

Bakkalcıoğlu; Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini ve vergileri de düzenli olarak ödediklerini, diğer borçları da aylık belirli periyotlarla tasfiye ettiklerini söyledi.

20 METREKÜP SU BİR KURUŞ

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçede uygulanan yeni su tarifesiyle ilgili de bilgi verdi: “20 metreküpe kadar iki aylık okumada su ücreti 1 kuruş. 20-30 metreküp arası iki aylık okumada 1 lira 25 kuruş, 30-40 metreküp arasında 2 lira, 40 metreküpü aşarsa 3 lira tahsil ettiğimiz bir tarifeye geçtik.”

BEŞ BİN OY FARK ATTI

31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 44 bin 278 seçmen sandık başına gitti. CHP’li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu 21 bin 784 oy olarak belediye başkanı seçildi, mevcut başkan AKP’li Fatih Bakıcı ise 16 bin 387 oy aldı.