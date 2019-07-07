CHP’li Belediye sağlık hizmeti verecek vekil muayene edecek

Kırşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Neşet Ertaş Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Selahattin Ekicioğlu başkanlık ettiği meclis toplantısında kent için önemli kararlar alındı.

BELEDİYE SAĞLIK HİZMET BİRİMİ KURULUYOR

Meclis toplantısında Kırşehir Belediyesi Kültür ve sosyal işler müdürlüğü bünyesinde olmak üzere Sağlık Hizmet Birimi kurulması için önerge sunuldu. Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Selahatttin Ekicioğlu, “Vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek bu birimde doktorlarımız gönüllü olarak görev alacak. Sağlık Bakanlığı ve müdürlüğüne gerekli yazılar yazıldı. BU hizmet birimiyle en azından hastanedeki yoğunluk nedeniyle muayene olamayan vatandaşlarımıza hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

METİN İLHAN DA GÖREV ALACAK

Başkan Ekici, Kırşehir Milletvekili Dahiliye Uzmanı Metin İlhan’ın sözünü hatırlatarak, “Milletvekilimiz bir ofis açarak haftada 1 ya da 2 gün olmak üzere vatandaşlarımızı muayene edeceğini söylemişti. Şimdi kendisi de sağlık birimizde halkımızı muayene edecek” diye konuştu.

Meclis toplantısında ayrıca Kent Kalkınma Kooparatifinin kurulması kararı alınırken, öğrencilere daha önce ücretsiz verilen otobüs kartları 15 TL’ye çıkarıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarla şehit yakınlarından kart ücreti alınmayacağı oy birliği ile kabul edildi.