CHP’li belediye yarım kalan külliyeyi tamamlayacak

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017’de PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin adına memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık Köyü'nde 1 Ocak 2019'da Fethi Sekin Külliyesi inşaatına başlanmış ancak müteahhittin taşıyıcı firmaya ödeme yapmamasından dolayı külliyenin inşaatına ara verilmişti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fethi Sekin Külliyesi inşaatının yapımının İzmir Büyükşehir Belediyes’nin üstlendiğini açıkladı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜSTLENDİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Şehidimizi İzmir'den tanıyorum. Kendisiyle görüşürdük. Kısmet oldu ben de Elazığ'a milletvekili olarak gelince, mezarını sık sık ziyaret etmeye başladım. Elimden geldikçe de yardımcı olmaya çalışırım” dedi. Fethi Sekin'in İzmir'de şehit olması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i aradığını anlatan Erol, “Külliyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından memnuniyetle yapılacağını söylediler'' diye konuştu.

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“TUNÇ SOYER AÇILIŞA KATILACAK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Fethi Sekin Külliyesi’nin açılışına katılacağını ifade eden Erol, ”Daha sonra Fethi Sekin Külliyesi'nin yapımından sorumlu olan dernek başkanını aradım. Buranın eski müteahhidi ile olan tüm ticari ilişkilerinizi ve sözleşmelerinizi kesin dedim. Çünkü biz o projeye de bağlı kalmayacağız biraz daha geliştireceğiz. Elazığ Mimarlar Odası Başkanı ile görüştük. Projeyi bir çevre düzenlemesi yaparak, örnek bir proje yapacağız. Bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer yaptıracak. Kendisi de açılışa katılacak” ifadelerini kullandı.



“FETHİ SEKİN HEPİMİZİN KAHRAMANIDIR”

Fethi Sekin'in hepimizin kahramanı olduğunun altını çizen Soyer, “Toplumun değer verdiği konuları herkesin bir şekilde sahiplenmesi lazım. Fethi Sekin gerçekten bu ülkenin birliği için şehit olan kahramanımızdır. Bu şehidimizin anılarının yaşatılması ve o külliyede isminin anılması ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başlayacaktır. Yasal süreç tamamlandıktan sonra çalışmalar başlayacak” müjdesini verdi.

NE OLMUŞTU?

Fethi Sekin adına Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık Köyü'nde yapılması planlanan külliye inşaatı yarım kalmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kurulan ve Samsun merkezli olan Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu'nun, Şehit Fethi Sekin Külliyesi yapacakları iddiasıyla Baskil esnafından yüklü miktarda malzeme alıp parasını ödemedikleri, Fethi Sekin Külliyesi inşaatının yüklenici firması olan Gür-Aş Yapı isimli taşıyıcı firmaya ise 2 milyon 395 bin lira borcunun olduğu iddia edilmişti.