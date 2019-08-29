CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı başladı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetlisi olarak Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda bir araya geldi. “Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı” adı altında düzenlenen etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

“DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ”

İmamoğlu ve misafirlerini konağın dış avlusunda tek tek karşıladı. Aslına uygun olarak yeniden yapılan Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nın şantiye sorumlusu Ezgi Erk, katılımcılara, fotoğraflar eşliğinde binanın tarihi ve nasıl inşa edildiğine dair bilgiler verdi. Başkanlar, kısa tarih sunumunun ardından konağın üst katına geçti. Ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak düzenli olarak bu tür çalıştaylar gerçekleştireceklerini vurguladı. “CHP'ye ait 11 büyükşehir belediyemizin toplam nüfusu 40 milyona yakın. Türkiye ekonomisinin neredeyse Gayri Safi Milli Hasılası'nın (GSMH) yüzde 70'lere yakını bu şehirlerde yaşatılıyor, büyütülüyor ve var ediliyor. Dolayısıyla, büyükşehir belediye başkanları olarak bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizin özellikle bu günlere yaşadığı bir kısım sorunlara başta ekonomi olmak üzere, özellikle toplumun içinde istihdam gibi yaşadığı birçok konuya yerel yönetimler olarak bizler nasıl katkıda bulunabiliriz, nasıl ortak akılla, iş birlikleriyle bu sürece değerli bir takım unsurlar katabiliriz ve aynı zamanda kendi iç işleyişimizle birlikte paylaşacağımız deneyimler ya da bir takım sorunların çözümlerindeki ortak süreçleri bu toplantılarda paylaşacağız” diye konuştu.

“SONUÇLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ”

Toplantılardan çıkacak sonuçları kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydeden İmamoğlu, “Türkiye'mizin yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyaç duyduğunun, farklılaşmaya ihtiyaç duyduğunun, toplumun beklentilerine dönük 21'nci yüzyıla yakışan bir yerel yönetim anlayışıyla buluşması gerektiğinin hepimiz farkındayız. Bu yönüyle, özellikle insana dokunan ve toplumun varlığını eşit bireyler şekliyle bir şehirde yaşamı sağlayan bir belediyecilik, bizim öncelikli kavramımız. Tabi bu sosyal demokrat belediyeciliğin de en ana unsurlarından birisi. Demokrasiyi, özellikle Cumhuriyet'imizin çağdaş kavramlarla var ettiği demokrat kuralların, şehirlerdeki varlığını önemsiyoruz. Elbette ki toplumun barış, huzur ve mutluluk içinde yaşamasını sağlamak bizim temel ilkelerimiz. Özellikle şehirlerimizin saygı görmek istediğini, insanların ve şehrin özenle yönetilmesi gerektiğini de hissettiren bir yönetim anlayışını var edeceğiz önümüzdeki dönemde. Şehirlerimizin maneviyatına, tarihine, doğasına, tümüyle bunlara saygı duyan ve bu yönde politikalar geliştiren belediyeler olacağız.Bu temel felsefemizin yanı sıra güncel konulara da masalarımızda mutlaka yer vereceğiz ve çözümler arayacağız” dedi.

“ORTAK MASA VE ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ”

“Ülkemizin mevcut ekonomik durumu, bu ekonomik durumun belediyelerimize olan tesirleri ve bu konudaki çözüm arayışlarımız gündemimizin bir bölümü olacak” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Özellikle belediyelerimize dönük, bir kısım merkezi yönetimle diyalog arasında oluşabilecek engeller ya da sıkıntılarla ilgili bir takım hukuki tespitlerimiz, hukuki yönüyle yapmamız gerekenler ve özellikle belediyecilikle çatışan veya çakışan bir kısım yerel yönetim uygulamaları, başta imar olmak üzere, farklı kurumların girişimleriyle şehirlerde beklemediğimiz ya da istemediğimiz bir takım uygulamaların yapılmaması gerektiği hususunda da neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Türkiye'mizin güncel konusu mülteci sorunu, bütün şehirlerimizi ilgilendiriyor. Hele hele masada bulunan bazı şehirlerimizde ciddi anlamda sorun olmuş durumda. Başta İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana gibi şehirlerimizde mülteci konusu gerçekten her şehrin önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu konuyu yine masada değerlendireceğiz. Bu hususta da çözümlerimiz ne olabilir şeklinde bir çalıştayımız olacak.”

“TOPLANTILAR DÜZENLİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Türkiye'nin en önemli konularından birinin tarım politikası olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Tarım politikası üzerine bir kısım yorumlarımız olacak ve karşılıklı fikirler geliştireceğiz. Şehirler arasında sağlıklı gıda erişimini ve özellikle tüketiciye gıdanın en ucuz haliyle ulaşımını sağlayacak kanalları nasıl oluşturabiliriz. Bu yönüyle de fikirler oluşturacağız. Türkiye'mizin çok ihtiyaç duyduğu ulusal tarım politikalarına da ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu kadim kentlerimizin belediye başkanları olarak, sorumluluğumuzun bilincinde ve dayanışmayla ülkemize, milletimize çok değerli hizmetler üretebileceğimizin de farkında olan bireyler olarak, bu paylaşımın hem şahsi görev alanımıza hem sorumlu olduğumuz kentlere ve iyi biliyoruz ki ülkemize ve 82 milyon insanımıza büyük katkı sunacağı bilinciyle bu toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Düzenli şekliyle bu toplantılarımız devam edecek. Bir sonraki toplantının hangi kentimizde olacağını da bu toplantının sonunda karara bağlayacağız” şeklinde konuştu.