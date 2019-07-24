CHP’li Erdoğan Toprak’tan Suriyeli açıklaması

İSTANBUL Valiliği, kentet kayıtlı olmayan Suriyelilere, 20 Ağustos'a kadar süre verip kayıtlı oldukları illere gitmelerini istedi. İstanbul'da en az 750 bin Suriyeli olduğu ve bunlardan 200 bininin kaçak ya da başka illere kayıtlı olduğu belirlendi.

Göç ve mülteci politikaları konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na rapor hazırlayan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ‘'İktidar Suriyelilere ‘Muhacir kardeşlerimiz' diyordu, şimdi istenmeyen kişi, ‘Persona non grata' ilan etti'' dedi. İstanbul'da 200 bin civarında kayıtsız Suriyeli olduğunu belirten Toprak, “Sınırlarımız içinde Suriye bataklığına saplandık. Şehirler yaşanmaz hale geldi. Dil bilmeyen, eğitim alamayan 1.5 milyon çocuk ve genç Suriyeli de ülkemiz için mayın tehlikesi taşıyor'' ifadesini kullandı.

SURİYELİLER 81 KENTE DAĞILDI

Toprak şunları söyledi: “Suriyeliler 81 ile dağıldı, her yerde kayıtsız Suriyeli var. 4 milyon Suriyeli, 1 milyon da diğer ülke göçmenini ekonomimiz kaldıramaz. Resmi ve gayri resmi olarak 8 milyon işsizimiz var, 5 milyon mülteciyi de omuzlarımıza aldık. Bu sorun 3. ülkeler üzerinden değil Suriye ile görüşerek çözülür. Sınırımızın ötesinde güvenli bölge ve alt yapılar oluşturup Suriyelileri memleketlerine göndermemiz lazım. Ülkelerinde savaştan kaçanlar, ülkelerine bayram ziyaretine gidiyor, sonra da geri dönüyor.''