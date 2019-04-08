CHP’li Gökbulak: Büyükçekmece’de istedikleri sonuç ortaya çıkmaz

Kasım ve Aralık aylarında 7 bin kişinin adrese dayalı nüfus kayıtlarının Büyükçekmece bölgesine kaydırıldığı iddiasına ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan yardımcıları Başak Sancar, Nuraydın Sak, Ömer Kazancı, Mehmet Başaran, Adem Yazır ile Nüfus müdürlüğünde görevli zabıta memuru Mehmet Özgür Samanlı, Büyükçekmece'de bir kafenin personel şefi olan Osman Doğan, Ömer Çebi, Talat Üstündağ, Ayhan Ocakbaşı, Macit Başalmaz ve Belediye Başkanının yeğeni Arif Akgün hakkında soruşturma başlatıldı.

353 KİŞİNİN ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Mehmet Özgür Samanlı, “Resmi belgede sahtecilik “ ve “Seçim kanununa muhalefet“ suçundan 18 Ocak'ta tutuklandı. Aynı zamanda Osman Doğan ise tanıklarla konuşarak delilleri kararttığı gerekçesiyle 12 Şubat tarihinde tutuklandı. Yapılan incelemeler sonucundan seçim öncesi 353 kişinin adresinin Büyükçekmece bölgesine kaydedildiği tespit edildi. Soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor.

“NE KADAR İTİRAZ EDERLERSE ETSİNLER İSTEDİĞİ SONUÇ ORTAYA ÇIKMIYOR”

Usulsüz seçmen kaydedildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili konuşan CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Gökbulak “Soruşturmayla ilgili bir bilgim yoktur. Seçmen listelerine CHP ve AKP'de itiraz etmiş ve bu itirazların sonucunda kesinleşen seçmen listesiyle seçime gidilmiştir. Büyükçekmece'de CHP'nin adayı Hasan Akgün kazanmış ve mazbatasını almıştır. İstanbul Büyükşehir Başkanlığını ise Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Ne kadar taraf itiraz ederlerse etsinler, istediği sonuç ortaya çıkmıyor” dedi.

Büyükçekmece'de 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde toplam seçmen sayısı: 172.351

Büyükçekmece'de 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde ise toplam seçmen sayısı: 174.661