CHP’li İl Başkanları’ndan Canan Kaftancıoğlu’na destek açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği belirtilerek 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildiği davada 3.duruşma 6 Eylül Cuma günü yapılacak. Duruşma öncesi, CHP’li İl Başkanları Kaftancığlu’na destek amaçlı ortak bir açıklama yayınladı.

“BAŞTAN SONA SİYASİ BİR DAVADIR”

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 6-7 yıl önce sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı belirtilen açıklamada “Kaftancıoğlu'nun siyasi kimliği ve vatandaşlık sorumluluğu ile dikkat çektiği, kamuoyuna teşhir ettiği ya da eleştirdiği söylemlerin suç unsuru olarak değerlendirilmesi kabul dahi edilemez. Kaftancıoğlu Davası, soruşturmanın başlatılmasından iddianamenin hazırlanmasına kadar baştan sona siyasi bir davadır. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı verilmek için açılan bu dava, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbedir. ” ifadelerine yer verildi.

“BU DAVANIN AÇILMASININ EN BÜYÜK SEBEBİ İSTANBUL’DA ELDE EDİLEN BAŞARIDIR”

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde farklı siyasal kesimleri demokrasi çatısı altında buluşturan toplumsal ittifakın İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde karşılık bulduğunun kaydedildiği açıklamada, “Kaftancıoğlu hakkında böyle bir davanın açılmasının en büyük sebebi de İstanbul'da elde edilen siyasi başarıdır. AKP sandıkta bulamadığı karşılığı hukuk dışı yollarda aramakta ve demokratik siyasete müdahale etmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar görülen 2 duruşmada mahkemenin sergilediği tutum demokrasi ve adalet adına utanç vericidir. 6 Eylül Cuma günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek karar duruşmasında hukukun gereği olarak İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun davadan beraat etmesini bekliyoruz. Bu dava ile yalnızca İl Başkanımız Kaftancıoğlu değil Cumhuriyet Halk Partisi yargılanmaktadır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 il başkanı olarak Kaftancıoğlu'nun yanındayız. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi 6 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde buluşmaya davet ediyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksin Canan Kaftancıoğlu!” denildi.