CHP’li Karabıyık: Tek adam rejiminde vatandaş gün geçtikçe yoksullaşıyor

AKP’nin iktidara geldiği yıl 6,6 milyar TL olan vatandaşın bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcunun bu yılın Mayıs ayı itibariyle 509 milyar TL’ye ulaştığını kaydeden Karabıyık, “Her gün listeye bir yenisi eklenen zamlar, vatandaşın hanesine yansıyan gerçek enflasyon ve bu rakamların çok gerisinde kalan maaş zammı nedeniyle vatandaşlar bankalara borçlanarak yaşıyor. AKP iktidarında gün geçtikçe yoksullaşan vatandaşa yansıyan gerçekler, tek adam sistemi ile ekonomide istikrar sağlanacak masalının tutmadığını gösteriyor” dedi.

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“VATANDAŞLAR BANKALARA BORÇLANIYOR”

Alınan zamların günden güne eridiğini vurgulayan Karabıyık, “Yaşanan tabloda asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamlar da, temel tüketim ürünlerine yapılan zamlar karşısında günden güne eriyor. Enflasyona göre yapılan maaş zamları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyonun oldukça gerisinde. Bu durum vatandaşın alım gücünü günden güne düşürüyor, vatandaşlar evini geçindirebilmek için bankalara borçlanıyor. Tek adam sisteminin merhem olacağı söylenen ekonomik kriz tüm gerçekliği ile haneleri etkiliyor, vatandaşlar gün geçtikçe yoksullaşıyor” ifadelerini kullandı.

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“8 MİLYON 628 BİN VATANDAŞIMIZ MUHTAÇ HALDE”

Gelirinin aynı hanede yaşayan kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte biri olanların sağlık hizmetlerinden Yeşil Kart ile ücretsiz yaralandığını hatırlatan Karabıyık, “2019’un ilk 6 ayında , aylık geliri 852 liranın altına düşen kişi sayısı 366 bin kişi artmış durumda. 8 milyon 628 bin vatandaşımız devletin sosyal güvenlik primi desteğine muhtaç halde ve bu tablo iyiye gitmiyor. Tek adam rejimine geçildiğinde ekonomi uçacak deniyordu, o günden beri vatandaş daha da yoksullaştı. Ekonomimiz değil işsizlik, enflasyon, döviz kuru, aylık geliri 852 liranın altına düşerek devletten sosyal güvenlik primi desteğini alan kişi sayısı uçuyor” uyarısında bulundu.

“YATIRIMCI KAÇIYOR”

İşsizliğin de istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğinin ve güven duyulan yatırım ortamının gerekli olduğunu vurgulayan Karabıyık, “Yatırımcı kaçıyor, içerideki belirsizlikten, istikrarsızlıktan, hukuka ve adalete sarsılan güvenden, siyasi baskıdan, dış politikadaki sorunlardan etkilenen ihracat pazarındaki daralmadan, artan kur riskinden yatırım kararı alamıyor. Tek adam sistemi ile ekonomi uçacak masalı da bu gerçekler ile vatandaşı etkiliyor” sözleriyle açıklamasını tamamladı.