CHP’li Kemal Çebi: Siyasetin dili değişti böyle devam edecek

Yerel seçimin ardından İstanbul'un nüfusa oranla en kalabalık iki ilçesi AKP'den CHP yönetimine geçti: Esenyurt ve Küçükçekmece… 15 yıl sonra Küçükçekmece'yi AKP'den alan ise CHP'li Kemal Çebi oldu. 51 yıldır ilçede yaşayan Çebi, seçim sonucunu “Barış, dostluk ve sevgi kazandı. Küçükçekmeceliler kazandı” sözleriyle değerlendirdi. Yüzde 50.9 oyla seçimi kazanan Çebi, 5 yıllık başkanlık döneminde yapacaklarını anlattı:

‘BARIŞ VE DOSTLUK KAZANDI'

Beklenen bir kazanım mıydı Küçükçekmece?

Çok inanıyordum seçimi kazanacağıma. Anketimizi sokakta kendimiz yapıyorduk. 6 ile 8 puan arasında bir farkla kazanacağımı biliyordum ve 6 puan oldu.

Seçimin asıl kazananı kim?

Barış, dostluk, sevgi, kardeşlik kazandı. Küçükçekmece kazandı. İstanbul kazandı. Bölmeden, insanları ötekileştirmeden de yaşanabileceğini, belediye başkanlığı yapılabileceğini görecekler.

1 Nisan sabahına dönersek. Nasıl hissettiniz?

Omuzlarımda müthiş bir yük hissettim. Bütün arkadaşlara “Her şey şimdi başlıyor” dedim. Sözlerimi yerine getireceğim.

‘RAHATLAMAYA İHTİYAÇ VAR'

İşe nereden başlayacaksınız?

Belediyenin kadrolarıyla tanışacağım. Onlara yönetim anlayışımı anlatacağım. “İşimden olur muyum?, partizanlık olur mu?” düşüncesi var. Türkiye bunlara alıştı. Herkes partizanca davranıyor. Ben asla yapmayacağım. Ekrem İmamoğlu da izin vermez asla.

Ekrem İmamoğlu'nu yakın tanır mısınız?

Ailesinden sonra en iyi tanıyanlardan biriyim. Türkiye'nin rahatlamaya ihtiyacı var. İki belediyeyi aldık. Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediye Başkanı oldu. Burada da ben varım. Bu kampanyada Türkiye'ye çok önemli bir şey kazandırdık. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Türkiye'de çok ihtiyacımız olan sevgiyi, barışı, demokrasiyi öne çıkardık. Kardeşliği, hoşgörüyü öne çıkardık ve siyasetin dilini değiştirdik. Böyle de devam edecek.

TÜRKİYE’NİN GÖZÜ BİZİM ÜZERİMİZDE

AKP adayı Temel Karadeniz seçim sonrası sizi aradı mı?

Temel Bey'le dostluğumuz vardır. Aynı dönem ilçe başkanlığı yaptık. O da “Kemal ağabey senin siyaset anlayışını seviyorum” dedi. Nezaketli biridir. İki defa aradı, tebrik etti. “Yasal engeli yoksa mazbatayı beklemeye gerek yok, devir teslimi yapabilirim” dedi. Ben de “Uygun olmaz” dedim. Sonraki gün tekrar arayıp “Ağabey doğru, mazbatayı bekleyelim” dedi. Ben kendisinden şimdiye kadar hiçbir saygısızlık görmüş değilim.

Projeleriniz arasında işsizliğe çözüm, 1 liraya otopark vardı. İlk sırada ne olacak?

Hepsini yapacağım. İlk yapacağım şey personelin ne durumda olduğuna bakmak. Bankamatik işçisi var mı? Küçükçekmeceliye, “5 kuruşunuzu yedirmem” diye söz verdim. Ulaştırmadaki kiralık araçlara bakacağım. Halkın, hakkını hukukunu koruyacağım. Verdikleri oylardan dolayı pişman ve mahcup etmeyeceğim.

İstanbul'da CHP'nin AKP'den aldığı iki ilçeden biri Küçükçekmece. Bu sorumluluğunuzu arttırıyor mu?

Bu iki belediye Türkiye'nin en büyük dört ilçe belediyesinden ikisi. Bütün Türkiye'nin, İstanbul'un gözü üzerimizde. Eğer biz bu ilçeleri kazanmamış olsak büyükşehiri kazanmamış olacaktık. İki ilçenin toplamından İmamoğlu'na yaklaşık 500 bin oy gidiyor. Sorumluluğumuz çok yüksek. 5 yıl sonra İBB Başkanlığı ve ilçelerimizin bizde devam etmesi için çok çalışmamız gerekiyor. Verdiğimiz sözleri tutmalıyız.