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CHP’li Koç’tan Ali İhsan Yavuz’a 23 Haziran göndermesi

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçimden büyük bir zaferle ayrılmasının ardından CHP'li Haluk Koç'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 31 Mart seçimlerinin iptal sürecinde sık sık açıklamalarıyla gündeme gelen AKP'li Ali İhsan Yavuz'a seslenen Koç, "Sayın Ali İhsan Yavuz; Hani hiçbir şey olmadı; ama bir şeyler oldu, hissettim diyen arkadaş; bir şey hissedebiliyor musun?" ifadelerini kullandı.

00:49 -
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CHP’li Koç’tan Ali İhsan Yavuz’a 23 Haziran göndermesi

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İstanbul'da tekrarlanan seçimde AKP'li Binali Yıldırım'a 805 bin 662 oy fark atarak seçimi yeniden kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun zaferine değinen Koç, “Sayın Ali İhsan Yavuz; Hani hiçbir şey olmadı; ama bir şeyler oldu hissettim diyen arkadaş; bir şeyler hissedebiliyor musun? Hadi kolay gelsin! Milletle zıtlaşmanın, sandığı tekmelemenin demokratik sonuçlarını siz de görüyorsunuz. Milletimiz demokrasiye sahip çıktı!” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 00:50 24.06.2019
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