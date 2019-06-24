CHP’li Koç’tan Ali İhsan Yavuz’a 23 Haziran göndermesi

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İstanbul'da tekrarlanan seçimde AKP'li Binali Yıldırım'a 805 bin 662 oy fark atarak seçimi yeniden kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun zaferine değinen Koç, “Sayın Ali İhsan Yavuz; Hani hiçbir şey olmadı; ama bir şeyler oldu hissettim diyen arkadaş; bir şeyler hissedebiliyor musun? Hadi kolay gelsin! Milletle zıtlaşmanın, sandığı tekmelemenin demokratik sonuçlarını siz de görüyorsunuz. Milletimiz demokrasiye sahip çıktı!” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER AKP'li Ali İhsan Yavuz oyun karakteri oldu!

İstanbul Seçim Sonuçları ->