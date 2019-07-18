CHP’li Sarıbal: 11. Kalkınma Planı çiftçiyi bitirme planı

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıbal, On birinci Kalkınma Planının, AKP'nin 17 yıldır tarımda yaşattığı olumsuzlukların kayıt altına alındığı bir belge niteliği taşıdığını kaydetti. Sarıbal, “Bu kalkınma planı ile kırlar boşaltılacak ve kentlerde yoksullaşma artacaktır. Kalan köylü de kendi toprağında köle olacaktır” ifadelerini kullandı.

“2023'TE GIDA EGEMENLİĞİNDE DIŞA BAĞIMLI OLACAĞIZ”

On birinci Kalkınma Planı ile bugüne kadar tarımda uygulanan politikaların aynen devam edeceğinin anlaşıldığını belirten Sarıbal, “Bu kalkınma planı, 2023 yılında gıda egemenliğinde, gıda güvenliğinde dışa bağımlı olacağımız, dışarıdan gelecek ürünlerle halkımızın karnını doyuracağımızın belgesidir. Biz bu ülkede üretim istemiyoruz, biz bu ülkede üretmek istemiyoruz, biz tamamen dışarıya bağımlı bir tarım politikası yönetmek veya götürmek istiyoruz' demenin yazılı halidir” dedi.

Plan ile ilgili eleştirilerini sıralayan Sarıbal, “Tarım topraklarını korumaya dair somut tek bir ifade yok. Gıda egemenliği ve gıda güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin somut öneri yok. Tarımda nasıl bir büyüme planlanıyor belli değil. Hangi ürünlerin, ne kadar üretileceğine ilişkin bir program görünmüyor” dedi.

“ÇİFTÇİNİN BORÇ YÜKÜNÜN ALTINDAN NASIL KALKACAĞINA DAİR BİR PLANLAMA YOK”

Sarıbal, planda borç yönetimine ilişkin tek bir ifade olmadığının altını çizerek, “Çiftçinin bu borç yükünün altından nasıl kalkacağına dair bir planlamaya yer verilmemiş. Çitçiyi korumaya dönük bir plandan söz etmek mümkün değil. Bütün dünya tarımı yönetirken, küresel ısınma ve iklim değişikliklerini, riskleri göz önüne alırken, Türkiye'de bunun nasıl olacağına ilişkin 5 yıllık kalkınma planında bir ibare görünmüyor” şeklinde konuştu.

“Özetle, On birinci Kalkınma Planı, AKP'nin 17 yıldır tarımda yaşattığı olumsuzlukların kayıt altına alındığı bir belgedir. Bunun yanında bu planda bugüne kadar yaşadığımız sorunların çözümüne ilişkin tek bir madde yok. Bu Kalkınma Planı ülke tarımını ve çiftçiyi bitirme planıdır” diyen Sarıbal, “Bu kalkınma planı ile kırlar boşaltılacak ve kentlerde yoksullaşma artacaktır. Kalan köylü de kendi toprağında köle olacaktır” dedi.