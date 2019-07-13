CHP’liler türkülerin başkenti Arguvan için buluştu

Malatya'nın türküleriyle meşhur ilçesi Arguvan'da her yıl düzenlenen Uluslararası Arguvan Türkü Festivali'nin 14'üncüsü 27-28 Temmuz tarihlerinde Arguvan'da yapılacak. Arguvan türkülerini tam anlamıyla tanıyıp, sahiplenebilmek ve geçmişe yolculuk yapabilmek amacıyla her yıl düzenlenen festivale İstanbul'daki vatandaşların da katılımını sağlamak için bir çağrı yapıldı.

Kadıköy iskelesinde düzenlenen etkinliğe, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel, CHP'li eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP Kadıköy İlçe Yöneticileri ile Arguvan Vakfı yöneticileri katıldı.

VEKİLLER DE HALAYA KATILDI

Halk oyunları ekibinin dans gösterisiyle başlayan etkinlikte, Malatya'nın simgesi olan Arguvan kayısısı ikram edildi. Halk oyunları ekibinin dans gösterisinin ardından, CHP'li vekiller de vatandaşlarla halay çekti.

BELEDİYE BAŞKANI DAVET ETTİ

Vatandaşları festivale davet eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Traktör sesi ile nağmelerin harmanlandığı tarladır Arguvan türküleri. Nazım Hikmet'in vasiyetidir Arguvan türküleri. İki gün boyunca devam edecek festivalimiz sadece türkülerimizle değil insan hakları ve demokrasi bağlamında Türkiye'nin sorunlarının da konuşulacağı, tartışılacağı paneller ve konferansların da yer aldığı sanat, kültür, demokrasi, özgürlük, dayanışma ruhunun hayat bulacağı bir festival olacaktır” dedi.

“HEP BİR AĞIZDAN SEVGİ TÜRKÜLERİ SÖYLEYECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Arguvan'ın ne kadar güzel bir şehir olduğunu, türküleriyle ünlü olduğunu tüm İstanbul'a gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı festivale davet ediyoruz. Arguvan türküleri aşkı, acıyı, ayrılığı, barışı, kardeşliği temsil ediyor. Arguvan eğitime, kadına, çocuğa, demokrasiye verdiği önem ile biliniyor. Hep bir ağızdan barış ve sevgi türküleri söyleyeceğiz. Barışın, sevginin yayıldığı bir yıl olsun önümüzdeki süreç” dedi.

“ARGUVAN TÜRKÜLERİ İLE IŞIK SAÇIYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “İstanbul'da her şey çok güzel oldu. Arguvan'da da her şey çok güzel oluyor. Arguvan deyince gözümüzü açtığımızdan beri akla türkü gelir, türkü deyince de akla Arguvan gelir. Dünyanın en güzel hasret ve gurbet, aşk türkülerinin söylendiği yer Arguvan'dır. Arguvan türkülerimiz sayesinde Türkiye'ye ışık saçan bir yerdir. Arguvan'ın suyu yok, toprağı çorak ama Türkiye'nin en çok okuma yazma oranı olduğu yerdir. Arguvan'da kadın cinayeti yoktur, kadın erkek eşittir. Çevre ve insan sevgisi vardır. Alevi neyse Sünni odur, Kürt neyse Türk odur” diyerek herkesi festivale davet etti.